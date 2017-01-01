İTO, Yerlileştirme seferberliğinde öncü oldu

2017'yi ekonomide milli seferberlik yılı ilan eden İstanbul Ticaret Odası; savunma, havacılık, ulaştırma ve perakende sektörlerinde yerlileştirme çalışması başlattı. İşte İTO'nun örnek çalışmasından önemli ayrıntılar