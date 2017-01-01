Turizmciler Eximbank Protokolünü bekliyor
TYD Başkanı Murat Ersoy, Kredi Garanti Fonu ile Eximbank arasındaki protokolün Ocak sonuna kadar imzalanmasının önemli olduğuna dikkat çekti.
12 Ocak 2017 Perşembe
- Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Murat Ersoy, “Turizmciler Türkiye'nin tatil cennetlerine hedef pazarlardan tarifeli uçuşlarla turist getirmek için Kredi Garanti Fonu ile Eximbank arasında imzalanacak protokolü bekliyor.'' dedi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in aralık ortasında yaptığı açıklama ile Kredi Garanti Fonu teminatı ile turizm sektörünün ve taşımacılarının ihracatçı kapsamına alındığını ve düşük maliyetli Eximbank finansmanı kullanma imkanının sağlandığının altını çizen Murat Ersoy şu açıklamada bulundu:
“Bu güzel ve atılması gereken çok önemli bir adımdı ama halen Kredi Garanti Fonu ile Eximbank arasında beklenen protokol imzalanmadığı için hayata geçirilemedi, bu projenin ocak bitmeden hayata geçirilmesi sektör adına çok önemli. Taşımacılar, Türkiye'nin tatil cennetlerine hedef pazarlardan tarifeli sefer yapma finansal yükünü üstlenmek için bu protokolü önemsiyor. Ardından tarifeli seferler ilan edilebilecek ve yolcular sağlanabilecek '' dedi.
Alternatif pazarlara yatırım yapması gerektiğine vurgulayan TYD Bakanı Ersoy; “son 2 yılda Avrupa pazarında yaşadıklarımızı gördük. Bundan sonra yine benzer durumları yaşamamak adına, hem de Avrupa pazarı alternatif pazar arayışına geçtiği için bizim de alternatif pazarlara yatırım yapmamız şart '' dedi.
Turizm sektörünün canlanması için en önemli unsurun ulaşım olduğunu kaydeden Ersoy, “Bugüne kadar toptancılık sistemi üzerinden pazarladığımız turizm sektörünü bugünden sonra dünyanın önde gelen turizm şehirlerinin yaptığı gibi perakendecilik üzerinden pazarlamamız gerekiyor. Artık dünyada uzak diye bir kavram kalmadı. Her şey bir tık mesafesinde. En önemli unsur ulaşımın sağlanması. Yatırımın olduğu noktalara hedef pazarlardan kolay ve hızlı ulaşım olmalı. Bununla ilgili yatırımların Ulaştırma Bakanlığı'nın verdiği teşvikler ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın teşvik politikası ile hayata geçmesi çok daha kolay olacak. Geçen sene kademeli ve sindie sindire açıklanan bu havayolları uçak yakıt destekleri bu sene 2017 için gerçekleştirildi, bu destek, hem de havayolu sayısı artırılarak yapıldı, bu sayede muallakta olan birçok havayolu şirketi ve tur operatörü son anda 2017 yaz planlarına tekrar Türkiye'yi aldı. '' açıklamasında bulundu.
Kaynak: turizmhaberleri.com