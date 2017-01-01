Barlas Küntay ödüllerinin sahipleri belli oldu

Barlas Küntay ödüllerini sağlık turizmi alanında yapılan araştırmalar kazandı...

12 Ocak 2017 Perşembe - Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TYD) Kurucusu ve Onursal Başkanı Barlas Küntay anısına düzenlenen Turizm Araştırma Ödülleri Ankara'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

İşte Kazananların isimleri :
Turizm Araştırma Ödülleri nde birincilik ödülünün sahibi, “Sağlık Turizminde Keşfedildikçe Büyüyen Ülke Türkiye; Pazar Analizi ve İzlenmesi Gereken Stratejiler '' çalışmalarıyla Prof. Dr. A. Akın Aksu, Prof. Dr. Doğan Gürsoy ve Prof. Dr. M. Gamze Aksu oldu.

İkincilik ödülüne “Bir Turizm Çeşidi Olarak Türkiye'de Sağlık Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Stratejiler ve Türkiye Ekonomisine Katkısı: İstanbul Sağlık Park Modeli Önerisi '' çalışmaları ile Prof. Dr. Osman Karkacıer ve Dr. Hasan Gül layık görüldü.

Üçüncülük ödülü ise iki ayrı gruba verildi. İlk grup “Türkiye'de Sağlık Turizmine İlişkin Stratejiler ve Temel Çıkarımlar: Bireylerin Medikal Turizm Algıları Üzerine Bir Alan Araştırması '' çalışmaları ile Doç. Dr. Özgür Aslan Arş. Gör. Sevinç Aslan olurken, ikinci grup ise “Bir turizm çeşidi olarak Sağlık Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Stratejiler ve Türkiye Ekonomisine Katkıları; Sorunlar ve Fırsatlar '' çalışmaları ile Prof. Dr. İsmail Bircan, Yrd. Do. Dr. Gonca Güzel Şahin, Yrd. Doç. Dr. Ceyhan Çiğdemoğlu, Öğr. Gör. Dr. Elif Eşiyok Sönmez, Arş. Gör. Buğra Erdal, Nermin Gül Çağlar layık görüldü



Kaynak: turizmhaberleri.com

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BARLAS KÜNTAY ÖDÜLLERİNİN SAHİPLERİ BELLİ OLDU
          
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