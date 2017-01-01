SunExpress, iç hat yaz sezonunu yüzde 17 artışla açtı

SunExpress, 2 milyondan fazla koltukla 2017 yaz iç hat sezonunu satışa açtı. SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, önümüzdeki yaz sezonu uçuşları hakkında açıklamada bulundu.

12 Ocak 2017 Perşembe - Türk Hava Yolları ile Lufthansa nın ortak kuruluşu SunExpress, iki milyondan fazla koltuk arz edeceği 2017 iç hatlar yaz sezonunu yüzde 17 kapasite artışı ile satışa açtı. Antalya dan iç hat uçuş ağına Erzurum u da dahil edilerek haftada toplam 10 destinasyona 83 uçuş, İzmir den iç hatlarda ise, 13 kente haftada 115 uçuş gerçekleştirecek.



SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, SunExpress in Antalya ve İzmir i direkt tarifeli seferlerle hem Türkiye de hem Avrupa da en fazla noktaya bağlayan hava yolu olduğunu belirterek, “2017 yaz sezonunda Antalya dan İzmir, İstanbul, Diyarbakır, Van, Erzurum, Gaziantep, Samsun, Trabzon, Adana ve Kayseri ye haftada 126 karşılıklı uçuş gerçekleştireceğiz. İzmir den ise, İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Van, Erzurum, Gaziantep, Samsun, Trabzon, Adana ve Kayseri, Kars, Konya ve Malatya ya haftada 230 karşılık uçuş gerçekleştireceğiz '' dedi.



“Dış hat uçuşlarında da, SunExpress, hem Antalya dan hem İzmir den en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu olmaya devam ediyor '' diyen Çalışkan, SunExpress in Akdeniz ve Ege bölgelerine tarifeli direkt seferlerle en fazla turist getiren hava yolu olduğunu vurguladı: “2017 yaz sezonunda, Antalya dan dış hatlarda, önceki yıla göre yüzde 23 lük bir kapasite artışıyla, Avrupa da 33 noktaya haftada 280 uçuş, İzmir den ise yüzde 8 lik bir kapasite artışıyla Avrupa da 26 noktaya haftada 130 direkt uçuş gerçekleştireceğiz. Bu uçuşlara baktığımızdan Antalya ve İzmir i hem iç hatlarda hem de dış hatlarda tarifeli seferlerle en fazla noktaya bağlayan hava yoluyuz. Merkezimiz Antalya ve aktarma merkezimiz İzmir de mümkün olduğunca büyümeyi hedefliyoruz. ''



















