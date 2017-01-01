EGEV'in İlk hedefi iç turizmde proje üretmek
Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Yönetimi, Ege bölgesinde iç turizmi geliştirmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yeni projeler üretmek üzere işbirliği kararı aldı.
13 Ocak 2017 Cuma
- Kısa adı EGEV olan Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı'nın yeni Yönetim Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kentin kanaat önderlerinin girişimiyle kurulan EGEV'in İzmir ve bölge kalkınması için çok önemli bir kurum olduğunu kaydeden Başkan Aziz Kocaoğlu, İzmir'in bölgede lider kent olduğunu vurgulayarak bu kapsamda EGEV'e de büyük görev düştüğünü belirterek “Biz de elimizden gelen desteği sağlama sözü veriyoruz '' dedi.
Ziyarette EGEV Başkanı Mehmet Ali Susam'ın yanı sıra Yönetim Kurulu üyelerinden Sıtkı Şükürer, Hüseyin Porsuk, Prof Dr Semra Öncü, Hasan Küçükkurt, Moris Bencuya, Mustafa İduğ ve Gönül Soyoğul da hazır bulundu.
Uyumlu işbirliğinin adımları atıldı...
EGEV Yönetim Kurulu Başkanı, 23. Dönem Milletvekili Mehmet Ali Susam; ekonomik düşünebilen, ekonomik bakabilen ve ekonomik gelişmelere önderlik edebilen, bir lider belediye başkanıyla birlikte çalışmak bize de önemli katkılar sağlayacaktır '' diye konuştu.
İlk hedef iç turizm...
Mehmet Ali Susam, Büyükşehir Belediyesi'nin tarım, turizm, ticaret ve sanayi alanlarında hayata geçirdiği projelerin İzmir ve bölge gelişimine önemli katkıları olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin bu projelerinden faydalanarak, kendi katkılarını ortaya koymak istediklerini bildiren Susam şu açıklamada bulundu:
“Ekonominiz güçlü olursa, bir sürü sorunu aşmada daha güçlü olursunuz. Bu anlamıyla üniversitelerimizle, kamu kurumlarımızla, meslek odalarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, yerel yönetimlerimizle birlikte olmayı, birlikte çalışmayı arzu ediyoruz. Turizmde Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı önemli çalışmalar var. Biz de işe iç turizmi canlandırmaktan başlamak ve İzmir'in tüm ülkeden ilgisini yakalayabilmek için bir çalışma yapmak istiyoruz.“ dedi.
Kaynak: turizmhaberleri.com