EGEV'in İlk hedefi iç turizmde proje üretmek

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Yönetimi, Ege bölgesinde iç turizmi geliştirmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yeni projeler üretmek üzere işbirliği kararı aldı.