Yayıncılık sektöründe bandrol satışı 400 milyonu aştı

Türkiye'nin kültürel yaşamının önemli göstergelerinden bandrol satış rakamları ile tescil sayıları ilk kez ortak bir veri tabanına taşındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2015-2016 bandrol ve tescil istatistiklerini açıklandı.