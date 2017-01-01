Seyahat acentelerine indirimli akaryakıt anlaşması...

TÜRSAB ve OMV Petrol Ofisi A.Ş. arasında seyahat acentalarının araçlarında indirimli akaryakıt kullanılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı

13 Ocak 2017 Cuma - OMV Petrol Ofisi A.Ş. ile İşbirliği Protokolü İmzaladıklarını açıklayan TÜRSAB; anlaşma gereğince indirim oranları DİESEL yakıtlarda yüzde 8.5, benzinli yakıtlarda yüzde 5 olarak belirlendiğini şöyle duyurdu:

Değerli Üyelerimiz,

Birliğimiz ile OMV Petrol Ofisi A.Ş arasında imzalanan anlaşma ile acentalarımızın araçlarında kullandığı akaryakıtı indirimli olarak almaları sağlanacaktır.

Bu anlaşma ile aracın acenta adına kayıtlı olma şartı aranmaksızın ve araç sayı sınırlaması olmaksızın acentalarımızın bu hizmetten faydalanması amaçlanmaktadır.

Anlaşma gereğince indirim oranları DİESEL YAKITLARDA YÜZDE 8.5, BENZİNLİ YAKITLARDA YÜZDE 5 olarak belirlenmiştir. İndirim, yakıt alınırken pompada uygulanacak olup, faturalandırılmış ödemeler, bankalarda açılacak DBS hesaplarından ayda iki defa 15 er günlük devreler şeklinde petrol ofisi tarafından tahsil edilecektir.

Adı geçen protokol, Türkiye'nin her yerinde bulunan petrol ofisi istasyonlarında geçerli olacaktır. Acentalarımız formda plakasını yazacakları tüm araçlar için indirimli akaryakıt alabilecek olup, araç sayısında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Söz konusu uygulamalar ile ilgili olarak yapılan protokolle sağlanan indirimden yararlanmak isteyen üyelerimiz, ekteki Ödünç sözleşmesi, Automatic Plus Müşteri Sözleşmesi ve Filo Bilgi Formları'nın eksiksiz doldurarak Birliğimiz Genel Merkezine veya bağlı oldukları BYK ofislerine iletmeleri gerekmektedir.

İlgilenen üyelerimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla,


Kaynak: turizmhaberleri.com

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SEYAHAT ACENTELERİNE İNDİRİMLİ AKARYAKIT ANLAŞMASI...
          
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