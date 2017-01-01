Rus futbol takımları kamplarını iptal ediyor

Rusya'nın futbol takımlarının Türkiye kamplarını iptal etmeleri Antalya bölgesinde kışın kamplarla ayakta kalan otelleri düşündürüyor.

Kaynak: borsatek.com

- Güvenlikle ilgili yaşanan olumsuz olaylarının ardından Rus futbol takımlarının Türkiye kamplarını iptal etmeleri gündemde...Sovyetski Spor gazetesinin haberine göre, Rusya'nın Premier liginindeki Lokomotif Moskova takımının ardından Krasnodar ve Zenit de Türkiye kamplarını iptal etme kararı aldı.Lokomotif kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Belek'te yapılması planlanan kampın yerinin Estepona (İspanya) olarak değiştirildiği duyuruldu. Lokomotif Teknik Direktörü Yuri Semin, “Bilinen nedenlerden dolayı takımı garantiye almak için“ bu kararın alındığını söyledi. Zenit ise Türkiye yerine Dubai'de kampa girdi. Bu iptal kararlarının, kış dönemini futbol kampları ile doldurarak ayakta kalan pek çok otel için büyük darbe olacağı vurgulanıyor.(Sputnik)