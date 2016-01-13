Toprağın Hafızası Islak Çarıklar Belgeseli 1 Yaşında
Gazeteci Yusuf Yavuz ve Biyomühendis Çağlar İnce'nin hazırladığı Islak Çarıklar belgesel haber programına, 1.nci yıldönümünde üstün başarılarla dolu nice yayınlar diliyoruz.
13 Ocak 2017 Cuma
- turizmhaberleri.com/haber merkezi- (EDİTÖRDEN)
Yurdun her köşesinden toparlanan onlarca başarılı haber ve öyküyü Kanal V ekranlarından çok farklı, çarpıcı anlatımlarla bizlere sunan “Islak Çarıklar“ izleyicilerden tam not aldı. Islak Çarıklar Ekibi, 1 yılı başarıyla tamamlamanın keyfini ve gururunu yaşıyor şu günlerde... turizmhaberleri.com
Ailesi olarak büyük bir ilgiyle takip ettiğimiz Islak Çarıklar belgesel haber programını hazırlayan Gazeteci Yusuf Yavuz ile Biyomühendis Çağlar İnce başta olmak üzere tüm emeği geçenleri kutluyor ve başarılarının uzun soluklu, yollarının açık ve aydınlık olmasını diliyoruz. Nice 10-20-30 yıllara....!
İşte Islak Çarıklar Ekibinin 1.yıldönümü ile ilgili açıklamaları: Bir yıldır toprağın hafızası'na kulak veriyoruz...
13 Ocak 2016'da ilk bölümüyle Kanal V ekranlarından izleyiciyle buluşan belgesel-haber programımız 'Islak Çarıklar', olağanüstü zor koşulların yaşandığı bu güzel coğrafyada tam bir yıldır toprağın hafızasına kulak vermeyi sürdürüyor.
Köklerinden koptukça kimliğini yitiren yığınlara dönüşen koca bir ülkenin sokaklarına, evlerine, sofralarına, türkülerine, masallarına, tarlasına, toprağına; “Dinleyin, anlatılan sizin öykünüzdür“ demeyi bir yıldır sürdürüyoruz.
52 hafta boyunca binlerce kilometre yol gittik, onlarca öykü dinledik. Dinledikçe öğrendik ki, bahçe biziz, gül bizdedir. Baktıkça gördük ki, Simurg biziz, sır bizdedir. Yaşadıkça anladık ki, toprak biziz, can bizdedir.
Islak Çarıklar 1 yaşını doldurdu. Zorlu bir yolda emekleyip, dünden aldığı güçle ama gözü hep yarına bakarak ayağa kalktı, yürümeye başladı. Bu toprağa gönül veren dostların muhabbetiyle artık köklere giden yolda aşkla koşmaya hazırlanıyor...
Bugün yaşanan her şeyin, dünde yaşananların doğal bir sonucu, yarın yaşanacak olanların da nedeni olacağını unutmadan, daha nice öyküde uzun yıllar birlikte olabilmektir dileğimiz.
Islak Çarıklar'a kulak kesilmeye devam edin, desteğinizi, eleştirilerinizi, yoldaşlığınızı, gönüldaşlığınızı eksik etmeyin...
Islak Çarıklar ekibi...
Islak Çarıklar'ın arşiv bölümlerini izlemek için bağlantıdaki videoları tarih sırasıyla geriye doğru takip edebilirsiniz:
http://kanalv.com.tr/category/programlar/islak-cariklar Kaynak: turizmhaberleri.com