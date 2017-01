Olay Salcan yazıyor: Dünya Kazan Ben Kepçe-42

“Yine Yağmur ormanları yine piramitler“..Olay Salcan, daha ilk satırlarda bizleri peşinden sürüklüyor. İşte Maya Medeniyetinin en önemli üç antik yerleşimi;Bonampak, Yaxchilan, Palenque... Keyifli okumalar

Kaynak: turizmhaberleri.com

Yine yağmur ormanı ve yine piramitler. Bana bıkmadın mı artık diye sorabilirsiniz. Cevabım hayır. Bu piramitlerden yüzlerce var. Tabii ki hepsini görmek mümkün değil. Ben de örneklerinin en iyi durumda ve dikkati çekenlerine gidiyorum. Şu anda dahi bir çoğuna gidilemiyor. Nedeni de yağmur ormanları. Yağmur ormanları görmüş olanlar, beni anlıyorlardır. Yol yok, geçit yok. Gidilecek yerlere ormanın içerisinde özel yollar açmışlar. Mısırda nasıl çöl kumları tarihi eserleri örterek binlerce yıl korumuşlarsa, burada da orman tarihi ören yerlerini insan gözünden tamamen, ama doğadan da kısmen korumuş. Yalnız kendilerinin de verdikleri zararlar var. Örneğin ağaç kökleri binaları sararak kısmi zararlara neden olmuşlar.Sizlere bu yazımda Maya medeniyetinin ziyaret ettiğim en güzel örneklerinden üç adet antik yerleşim yeri olan Bonampak, Yaxchillan ve Pallenque'den gördüklerimi anlatmaya çalışarak Maya medeniyetini tamamlamış olacağım.Bu gün Meksika'da göreceğim yer, Meksika'nın Chiapas eyaletinde bulunan Maya arkelojik sitesi; Bonamark. Yaxchilan'ın 30 km. güneyinde kalıyor ve Lacanha nehri kenarında, oldukça ufak bir ören yeri, ancak üç odasında bulunan renkli duvar resimleri ile son derece ün yapmış. Burayı gezmek istememin nedeni de, bu resimleri görmek. Güney ve Orta Amerika'da birçok Maya, İnka ve Aztek tapınakları gördüm, ama duvar resimli olanını görmedim. Daha sonraki gezilerimde de rastlamadım. Bu nedenle bu resimler benim için önemli.Antik site, merkezi akropolisdeki 20 adet bina, dikili taşlar ve sunaklardan oluşuyor. Dikili taşlar ve sunaklar, ana meydanda bulunuyor. Tüm bu anıtlar, Bonampak'ın son ve en önemli yöneticisi Chan Muwuan'ı gelecek nesillere tanıtmak için yapılmış eserler.Buradaki en önemli eserler ise, birinci binada bulunan freskolar. Arkeologlar, klasik Maya freskolarının en güzel örneklerinin Bonampak'ta bulunduğuna inanmaktadırlar. Bu da Bonampak'ın önemini artırıyor, benim de dikkatimi üzerinde topluyor. Zaten modern Maya dilinde Bonampark, “Boyanmış Duvar '' manasına gelmektedir.Birinci odada kraliyet ve yüksek mevkideki kişilerin önünde yapılan dini törenlerdeki dans edenler ve zil, davul, kaplumbağa kabuğu çalan çalgıcılar resmedilmiş.İkinci oda, diğer iki odadan daha geniş ve 139 insan karakteri resmedilmiş. Bu 1. ve 2. odalardakinden çok daha fazla. Çünkü bir Maya savaşını anlatıyor.Üçüncü odada kazanılan savaşın kutlama törenleri resmedilmiş. Bu resimlerde toplam 65 şekil gösterilmiştir.Her üç odada resmedilen olayların zaman sıralaması ile ilgili bazı anlaşmazlıklar olmasına rağmen, resimlerde anlatılanların birinci odadan başlayarak tüm odalarda kronolojik bir sıra takip ettiği konusunda fikir birliği vardır. Resimler mistik olaylardan daha çok bir çatışma ve zıtlaşmayı anlatmaktadır.Resimler, bitki köklerinden doğal yollarla elde edilen boyalarla renklendirilmişler. Genellikle mavi, kırmızı, sepya, sarı, mor ve yeşil hakim renklerdir.Siteyi gezen ziyaretçilerden dörder kişilik grupların odalara girmesine izin verilmektedir. Bunun da nedeninin resimleri rutubetin olumsuz etkisinden korumak için olduğunu söylediler. Bu nedenle odalardaki resimleri görmek için beklemek gerekebilir, ancak buna da fazlasıyla değer. İçeride flaşsız fotoğraf çekilmesine izin veriyorlar.2012 tarihinde Bonampark'ın yalnızca resimleri ve ana meydanı ziyarete açılmıştır. Sitenin diğer bölümleri ziyarete kapalıdır.Meksika'nın Chipias eyaletinin Usumacinta nehri kıyısında konuşlandırılmış olan Yaxchilan, Son Klasik Dönemin en güçlü Maya eyaletlerinden birisi idi. Bu antik şehre yalnızca nehir yolu ile gidiliyor. Bunun için on ya da onbeş kişilik özel tekneler yapılmış. Tekneler süratli olmalarına rağmen mesafe oldukça uzak olduğundan yaklaşık bir saat sürüyor.Gidişte hava güzeldi, ancak dönüşte yağmur ormanının gazabına uğradık; yani yağmur ormanlarının bardakdan boşanırcasına, insanı çaresiz bırakan dehşetli bir yağmuruna yakalandık. Teknedeyiz, saklanacak yer yok ve tekne sürat yapıyor. Yağmur için her türlü tedbirimi almama rağmen yüzüme kamçı gibi vuran yağmur damlalarından korunmak çok zordu. Bu durumdan tekneden çıkana kadar kurtuluş yok. Öyleyse keyif almaya, durumu eğlenceye çevirmeye bakalım. Bakalım da, nasıl? Çeşitli ülkelerden gelenlerle hep bir ağızdan şarkılar söyleyemeye başladık. Buna şarkı söylemek denemez, bar bar bağırmak denir. Olsun sonunda bir yolunu bulmuştuk. Ben eminim ki bağırmaların çoğu korkuyu bastırmak içindi. Bu yağmurda ıslanmamak mümkün değil. Kurumak da zaman almadığından, sorun yok.Site daha ziyade bina kapılarının kasalarında bulunan taş oymacılığı ile ünlü. Önemli binaların önünde bulunan dikili taşlar üzerindeki hiyorolif yazılar, şehrin tarihinden bahsediyor.Antik şehirde geniş bir meydan etrafında sıralanmış saraylar ve mabetleri ile etkileyici kalıntılara sahip. Sitede iki adet top oynama alanı da bulunuyor.Bazı bina ve anıtlara ziyaretlerin girmesine izin verilirken hala bir çok binaya tehlikeli durumda olduklarından dolayı izin verilmemekte. Ancak binaların iyileştirme çalışmaları devam ediyor.Bu yağmur ormanlarında bulunan harabelerin, devasa ağaçların köklerinin verdikleri yıkıcı zararlara ve yağan inanılmaz şiddetteki yağmura rağmen asırlar boyu hala ayakta kalma çabaları takdire şayan.En son anlatacağım Maya antik kenti harabelerinin adı, Palenque. Güneşin en aydınlık olduğu bir gündeyiz. Yağmur ormanlarının genelde yağmurlu ve gri havasında bu, tamamen büyük bir şans. Hepsi insanlık için bir değer olan bu Maya harabeleri içerisinde beni en çok etkileyen, Tikal ve Palenque oldu, ancak Palenque'den daha da fazla etkilendiğimi belirtmek isterim. Müthiş ve saygı duyulacak bir yer. Bu kültürün en etkileyici örneklerinden birisi olmaya hak kazanıyor.2005 tarihine kadar sürdürülen arkeolojik çalışmalarla Palenque'nin sadece 2.5 km2lik bölümü ortaya çıkarılmış ki bu da şehrin tamamının yüzde 10 kadardır. Şehir, 1987 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir. Kentin Maya dilindeki adı, olan Lakam Ha “Büyük Sular“ ya da “Yüce Sular“ anlamına gelir.Palenque'ye ziyarete gelenleri sırtını güvenle tepeye dayamış, yukarı doğru tırmanan merdivenleri ve muhteşem görüntüleri ile Haç tapınakları karşılıyor ve görüntüsü ile de şaşkına çeviriyor. Eğer kısa bir süre içerisinde bu görüntülere alışamazsanız gezi boyunca şaşkın şaşkın dolaşmaya devam edersiniz. Kısa sürede etrafa ve gördüklerinize uyum sağlamaya çalışın.Haç tapınakları, yan yana üç piramit tapınaktan oluşan bir komplekstir ve adını haça benzetilen Maya mitolojisindeki yaşam ağacı tasvirinden almaktadır. Bu gruptaki tapınaklar Haç Tapınağı, Yaprak Haçı Tapınağı, Güneş Tapınağı olarak adlandırılmıştır. Bunlardan en yükseğine çıkmaya izin verilmiyor. Merdivenler gerçekten çok dar ve dik. İlk başlarda çıkmak serbestmiş ama düşüp ölenler olmuş.Haç Tapınaklarından bakıldığında, yapay bir teras üzerine oturtulmuş, birbirine bağlı binalardan oluşan saray görülmektedir. Sarayın her tarafını gezmek mümkün. Bu sarayı gezmenizi şiddetle öneririm. Çünkü bu saraydan tüm çevre ve tapınaklar görülebiliyor ve son derece güzel görüntüler veriyorlar. Kaçırmayın derim. Yüksekte değil. Kendinizi yormadan bir kere yukarı çıktığınızda saray, düz ayak ve gezmesi kolay. Ama manzarası görülmeye değer.Piramidal yapı, adını doğu yönünde bulunan bir tapınaktan ve bu tapınağın içindeki hiyeroglifik yazıtlar içeren üç kayadan almıştır Palenque'nin en önemli anıtı bana göre Yazıtlar Piramit'i. Çünkü bulunduğunda dünyada heyecan yaratan ünlü Maya Kral'ı Lord Pacal'ın mezarı, bu yapıda. Mezar kapağındaki resimler, o günlerde yaşananlara ve tarihe güçlü bir ışık tutuyor. Kısmen gün yüzüne çıkarılan bilgilerin ışığında bile o dönem insanlarının ne kadar önemli eserlere imza attıklarını görebiliyoruz. Ayrıca piramidin lahit odasına inen bir merdiveni bulunuyor. Lord Pacal'ın lahit odasının duvarlarına diğer dünyaya geçişi, ataları, ilahları betimleyen kabartmalarla resmedilmiş.Ana grubun 200 m. güneyinde yer alan Arslan Tapınağı, adını bisefal jaguar biçimindeki bir tahta oturmuş kral kabartmasından almaktadır.Beş basamaklı bir teras üzerine inşa edilmiş Kont Tapınağı'nın orijinal mimari unsurları, bu güne kadar ayakta kalabilmişlerdir.Tam olarak kazıları tamamlanmasa da top oynama alanı mevcut.Palengue, Maya uygarlığının yaratıcı ve ince zekası ile ustalığının bir araya gelerek neler ortaya koyduğunun güçlü bir kanıtı. Aynı zamanda bulunan yazıtlarla da Mayaların tarihine güçlü ışık tutan bir merkez olarak son derece kayda değer. Gezerken bir şeyler hissetmemek, etkilenmemek ve şaşırmamak mümkün değil. Bize öğretilenleri silen ve ezber bozan bir yer. Hayran olmamak ve bir o kadar da saygı duymamak imkansız.Her uygarlık, dünya ve insanlık için az ya da çok bir şeyler yapmıştır. Bunları gezdikçe görüyorum. Sonunda da dünyaya ve insana olan hayranlığım artıyor.Bir başka yazımda buluşmak üzere hoşça kalın. Saygılarımla.