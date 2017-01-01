Anadolu'yu Heredot'un yazılarıyla anlamak

Bir düşünür için Anadolu'nun asıl anlamına Heredot'un yazılarıyla varılır diyor Halikarnas Balıkçısı...ÖNERİMİZ: Altıncı kıta Akdeniz isimli kitabını okumak gerek....

Kaynak: turizmhaberleri.com

- Halikarnas Balıkçısı'na göreHalikarnas Balıkçısı “Altıncı Kıta Akdeniz '' kitabında; Hititler, Frigya ve Lidyalılar, Amazonlar, Artemis'in Geçirdiği Evrim gibi pek çok konuda aydınlatıyor.Bilgi Yayınevi kitap ile ilgili tanıtım yazısında şu ayrıntıları paylaşıyor: