Anadolu'yu Heredot'un yazılarıyla anlamak
Bir düşünür için Anadolu'nun asıl anlamına Heredot'un yazılarıyla varılır diyor Halikarnas Balıkçısı...ÖNERİMİZ: Altıncı kıta Akdeniz isimli kitabını okumak gerek....
14 Ocak 2017 Cumartesi
- Halikarnas Balıkçısı'na göre “Herodot, günümüz dünyasının nasıl başladığına ışık tutan ilk yazardır. Değil yalnız Anadolu'nun, tekmil dünyanın ilk ve en büyük turisti, Halikarnaslı (Bodrumlu) Herodot'tur. İnsanlar karışımı olan Anadolu tarihi de “Herodot Tarihi '' ile başlar. Bir düşünür için Anadolu'nun asıl anlamına Heredot'un yazılarıyla varılır...“
Halikarnas Balıkçısı “Altıncı Kıta Akdeniz '' kitabında; Hititler, Frigya ve Lidyalılar, Amazonlar, Artemis'in Geçirdiği Evrim gibi pek çok konuda aydınlatıyor.
Bilgi Yayınevi kitap ile ilgili tanıtım yazısında şu ayrıntıları paylaşıyor: Herodot, İran yönetimindeki Karya'nın başkenti Halikarnas'ta (Bodrum) İ.Ö. 5. yüzyılda doğdu. Bugün sayısız ulaşım aracının konfor ve hızıyla bile uzun süre gezmek zor. Heredot bunu, 2500 yıl önce yapmak için; yaşama ve dünyaya karşı dizginlenemez bir merak ve öğrenme aşkı duymuş olmalı! Yolculukları sırasında; krallardan kahinlere, papazlardan köylülere, yün taşıyan Anadolulu kadınlardan çam ormanlarında ağaç biçen tahtacılara… herkesle konuştu. Hindistan'dan Mısır'a sayısız ülkenin gelenekleri, yaşam biçimi hakkında pek çok şey öğrendi.
Tadımlık:
“Değil yalnız Anadolu'nun, tekmil dünyanın ilk ve en büyük turisti, Halikarnaslı (Bodrumlu) Herodot'tur. Onun seyahatnamesinde koyduğu, “historia '' yani “araştırma-inceleme '' sözü, bugün hemen bütün dünya dillerinde “tarih '' anlamında kullanılmaktadır. ''
(…..) hangi tarihte nereye seyahat ettiği belli değildir. Hemen hemen tüm İran'ı gezmiş, Mısır'a gidip ta Asuvan'a varmış, Lidya'ya uğramış, Babilon'da taban tepmiş, Susa-Elam dememiş, Frigya'yı dolaşmış, Çanakkale ile Bizans'ı geçmiş, Trakya ile Makedonya'ya uğramış, hem denizden hem karadan İskit ellerini, Tuna boyunu dolaşmış, sonra Karadeniz'e kıvrılmış taa Don havzasına dek çıkmış. Herhalde Marko Polo'yu bile tatarağası gibi yaya bırakırdı. Bu can, Halikarnaslı insan, adamakıllı yaşlanıp cepte para pul kalmayınca şapa oturmadı, oturup kitabını yazdı. ''
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Kaynak: turizmhaberleri.com