TÜRSAB Erişilebilir Turizm Taşımacılığı Yönetmeliği için uyardı
5378 sayılı Engelliler Hakkındaki Kanunun turizm taşımacılığının erişilebilirliğine dair yönetmeliğiyle ilgili seyahat acentalarını bilgilendiren TÜRSAB; üyelerini yükümlülükleri ve cezai yaptırımlar konusunda uyardı..
14 Ocak 2017 Cumartesi
- turizmhaberleri.com/haber merkezi
“Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti ile Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hale Getirilmesine Dair Yönetmelik '' ; 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun kapsamında yürürlüğe girdi. Söz konusu yönetmelikte pek çok madde seyahat acentalarının yükümlülüğüne giriyor ve uyulmaması durumunda 1000 ile 5000 TL arasında para cezası kesilecek. Ayrıca Turizm Taşımacılığında kullanılan 10 ve daha fazla koltuklu araçların engelliler için erişilebilir hale getirilmesi için 07.07.2018 tarihine kadar süre verildi.
Söz konusu yönetmelikle ilgili seyahat acentalarının yükümlülükleri konusunda uyaran TÜRSAB; resmi web sitesinden şu açıklamada bulundu: Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hale Getirilmesine Dair Yönetmelik Duyurusu
Değerli üyelerimiz;
13.01.2017 tarihli Resmi Gazete'de 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun'a dayanılarak, “Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti ile Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hale Getirilmesine Dair Yönetmelik '' yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelik Seyahat Acentalarımız için bazı yükümlülükler öngörmektedir.
Yönetmeliğin, 7.maddesinin 2.bendinde Seyahat Acentalarının yükümlülükleri sayılmıştır. Bu düzenleme uyarınca;
• Seyahat acentası, müşterinin engelini bildirmesi halinde rezervasyon sırasında bu bilgiyi rezervasyon ve taşıma sözleşmesine kaydeder, müşteriye verilecek hizmetin planlanması ve sunulmasında gerekli önlemleri alır.
• Taşıma hizmeti yapan seyahat acentası, internetten rezervasyon yapılması veya hizmet satın alınması aşamasında internet erişilebilirliğini ve bürolarında erişilebilir banko hizmetini sağlar.
• Turizm taşımacılığı yapılan transfer aracı, bu Yönetmeliğin ikinci bölümünde belirtilen erişilebilirlik şartlarını taşımıyorsa, seyahat acentası engeline bağlı hareket kısıtlılığı olan kişilerin bildirmesi halinde, engelli bireyin erişilebilir taşıma hizmeti sağlanmasına ilişkin talebini, engelli bireyin tercihine uygun olarak azami yetmiş iki saat içinde karşılamakla yükümlüdür.
• Engeline bağlı hareket kısıtlılığı olan yolcuların transfer aparatı veya erişilebilir araç tercihinin sözleşmede yer alması sağlanır.
• Transfer aparatı yolculuk süresince araçta bulunur ve bu şartlar sağlanırken engelli yolcu veya refakatçisinden ek bir ücret talep edilmez.
• Seyahat acentaları engelli yolcu bulunması durumunda, hizmetin planlamasını ve sunumunu değiştirmeyecek şekilde, mümkün olduğunca engelli yolcunun kısa sürede ulaşımını sağlayacak transfer planlamasını yapar.
• Turizm taşımacılığı hizmetlerinde engellilerle iletişim konusunda ve transfer aparatının kullanılmasına ilişkin eğitim almış şoför ve yardımcı personel görev yapar.
Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere uyulmaması durumunda, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun'un Geçici 3. Maddesinin 7. Ek Fıkrası uyarınca her bir ihlal için 1000 TL ile 5000 TL arasında idari para cezası uygulanacağı öngörülmüştür. Söz konusu Geçici 3.Maddenin 1.fıkrasında da Turizm Taşımacılığında kullanılan 10 ve daha fazla koltuklu araçların engelliler için erişilebilir hale getirilmesi için 07.07.2018 tarihine kadar süre verilmiştir.
Bilgilerinize rica ederiz.
Saygılarımızla.
TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) Kaynak: turizmhaberleri.com