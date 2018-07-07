TÜRSAB Erişilebilir Turizm Taşımacılığı Yönetmeliği için uyardı

5378 sayılı Engelliler Hakkındaki Kanunun turizm taşımacılığının erişilebilirliğine dair yönetmeliğiyle ilgili seyahat acentalarını bilgilendiren TÜRSAB; üyelerini yükümlülükleri ve cezai yaptırımlar konusunda uyardı..

Kaynak: turizmhaberleri.com

“Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti ile Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hale Getirilmesine Dair Yönetmelik '' ; 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun kapsamında yürürlüğe girdi. Söz konusu yönetmelikte pek çok madde seyahat acentalarının yükümlülüğüne giriyor ve uyulmaması durumunda 1000 ile 5000 TL arasında para cezası kesilecek. Ayrıca Turizm Taşımacılığında kullanılan 10 ve daha fazla koltuklu araçların engelliler için erişilebilir hale getirilmesi için 07.07.2018 tarihine kadar süre verildi.Söz konusu yönetmelikle ilgili seyahat acentalarının yükümlülükleri konusunda uyaran TÜRSAB; resmi web sitesinden şu açıklamada bulundu: