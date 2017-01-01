Kar o köyü esir aldı..!

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Kasımlar köyünde etkili olan kar yağışı köy yolunun kapanmasına yol açtı.

Kaynak: turizmhaberleri.com

Sokaklarda kara saplanan araçlar, kapanan yollar ve bölgeyi tamamen beyaza bürüyen kar, Kasımlar köyünde adeta yaşamın durmasına yol açtı. Kimi köylüler ellerinde küreklerle evlerinin önünü ve sokaklarda biriken karı temizlemeye çalışırken kimileri de evden çıkmamayı tercih etti. Çobanlar ise keçilerine yiyecek bulma telaşına düştü.KAPANAN YOLLARIN AÇILMASINI BEKLİYORLAR.Geçtiğimiz günlerde benzer şekilde yoğun kardan kapanan köy yolunun 5 gün kapalı kaldıktan sonra açıldığını anlatan köylüler, şimdi yeniden kapanan yollarının bir an önce açılmasını istiyor. Köyün dış dünya ile bağını sağlayan Kasımlar-Tota Yaylası yolunun tamamen karla kapladığını dile getiren köylüler mahsur kaldıklarını söylüyor. Son günlerde köyde su sorunu yaşandığını da belirten köylüler, kış gününde susuz kaldıklarını dile getirdi.