Bakan Avcı: Erken rezervasyon ile daha ucuz tatil yapın

Sektör temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Nabi Avcı; güncel ve yapısal sorunları görüştüklerini belirterek, erken rezervasyon tarihini öne çektiklerini, vatandaşların daha ucuz tatil için planlarını şimdiden yapmalarını önerdi