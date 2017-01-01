Sağlık turizmi Aktörlerinden habersiz Büyükelçilerle üst düzey toplantı

Sektörün önde gelen aktörleri olmadan Büyükelçiler Konferansında ülkemizin sağlık turizmi masaya yatırıldı. Toplantıdan ne kararlar çıktığı henüz açıklanmadı. Nilgün Atar bu üst düzey sürpriz toplantıyı değerlendiriyor..

Kaynak: turizmhaberleri.com

Ankara'da düzenlenen 9.ncu Büyükelçiler Konferansı; Türk dış politikası, Türkiye'nin ileriye dönük hedefleri, güvenlik, Kıbrıs sorunu, Suriye'de siyasi çözüm süreci ve mülteciler olmak üzere pek çok konunun ele alınması açısından önemliydi.İçişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey mensupları ve 20 büyükelçimiz ile Ankara Marriott Otelde gerçekleştirilen çok özel ve önemli toplantının gece geç saatlere kadar devam ettiği belirtiliyor. Konunun sağlık turizmi olduğu dikkate alınacak olursa bu toplantının temel sahibi Kültür ve Turizm Bakanlığı neden bu toplantıda olmamıştır..? Kültür ve Turizm Bakanlığı konusu turizm olan bir toplantıda; ilgili ilgisiz diğer bakanlıklar var iken neden saf dışı edilmiştir? Diğer bir husus ise toplantıda alınan kararlar hakkında şimdilik yetkililerden bir açıklama yapılmaması.... Ayrıca ulusal ve uluslararası sağlık – tıp turizmi alanında başarılı çalışmalar yürüten STK ve kuruluşlarla yaptığımız görüşmelerde bu toplantıdan haberleri olmadıklarını ifade ettiler.Turizm Diplomasisinin önemini gündeme getiren yazarlarımızla; Büyükelçiler ve müşavirlerimizin rolleri, koordinasyon ve işbirliğine, tanıtım politikalarına dikkat çekmeye çalışıyoruz uzun süredir. Bu çağrımızın ardından bugün diplomatlarımızla turizm konusunun konuşulması güzel ancak ülkemizin sağlık ve tıp turizmi alanlarındaki STK, medya, tur operatörü gibi deneyimli aktörlerinin diplomatlar ile buluşturulmaması toplantı verimliliği açısından ciddi fırsatların kaçırılmasına neden olmuştur.Örneğin hastaların vizeleri konusunda yaşanan sorunlara dikkat çeken bir turizmci; “Toplantıda hastalara vize vermede niye problem yarattıkları Büyükelçilere sorulmalıydı.. Bir taraftan ekonomi Bakanlığı teşvik ediyor, sayın Cumhurbaşkanı destek oluyor ve ülke ekonomisi yangın halinde ama diğer taraftan da memlekete on binlerce dolar katkı sağlayacak 3 -5 hastaya ise binbir bahane ile vize vermiyorlar“ açıklamasında bulundu.Sağlık ve Medikal Turizm alanında çalışan derneklerin çalışmaları mercek altına alınarak değerlendirilme zamanı çoktan geldi. Derneklerin bir yılda ne düzeyde etkinlik yaptığı, ulusal ve uluslararası projeleri, hazırladığı belgeseller, yayınlar, kongreler, paneller, sosyal sorumluluk çalışmaları göz önüne alınmalıdır. Çünkü ülkemizde sağlık ve turizmle ilgisi, bilgi ve deneyimi olmayan kişiler dernek kurmakta ve yaptıkları yalan yanlış açıklamalar, düzenledikleri başarısız etkinliklerle karmaşa yaratmaktan öte bir işe yaramamaktadırlar. Bu başarısızlık sektörün gelişmemesine ve bu alanda çalışmak isteyen kurumların da dezenformasyon ile motivasyon kayıplarına neden olmaktadır.Bir diğer önemli husus ise Sağlık Turizmi ve Turizm alanında faaliyet gösteren STK'lar; çalıştay, kongre gibi önemli etkinlikleri aynı tarihlerde düzenliyorlar. Bu konuya sürekli dikkat çekmeye çalışıyoruz ancak değişen bir şey yok. Turizmciler hangisini takip edeceğini şaşırıyor; Kültür ve Turizm Bakanı hangi etkinliğe gidiyorsa orada bulunmayı tercih ediyorlar.Peki ülkemizde turizm temalı bu kadar çok kongre, konferans, zirve ve çalıştay düzenleniyor ama sonuçları kamuoyu ve sektör ile paylaşılıyor mu?.. Ayrıca bu çıktılar takip ediliyor ve üzerinde çalışılıyor mu?.. Ne yazık ki kısıtlı duyuru ve haberler dışında genellikle sonuç ve paylaşımlar yok. Sonuçsuz-Takipsiz-paylaşımsız konferanslarla nereye kadar gidebiliriz.?Türkiye Sağlık Turizminde hızlı ve sağlam adımlarla ilerlemek istiyorsa; öncelikle yetkililer ortak bir bütünlük içinde hareket etmeyi denemelidir. Bu da çok sesli düşünmek, bilgi ve birikimleri paylaşmakla mümkün olacaktır. Her şeyden önemlisi Sağlık ve tıp turizmi konularının ülkemizdeki düzenleyicisi mutlaka Kültür ve Turizm Bakanlığı olmalıdır. Bu bakanlık tüm organizasyonlara adeta babalık görevini üstlenmelidir.