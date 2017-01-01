Konaklamada kimlik bildirmeyene para cezası ve kapama
KATİD Başkanı Murat Toktaş; apart, günlük kiralık ev, pansiyon vb konaklama tesislerinde kalan kişilerin isimlerini kolluk kuvvetlerine bildirmeyenlere gelecek cezai yaptırımlar konusunda uyardı.
18 Ocak 2017 Çarşamba
- Bakanlık belgeli olmayan Konaklama tesislerininin bulundukları bölgedeki kolluk kuvvetlerine konaklayan misafirlerini bildirmeleri için alt yapılarını tamamlamaları gerekiyor. Son tarih 21 Ocak.
Bu tarihten itibaren kimlik bildiriminde bulunulma zorunluluğunun başlayacağını belirten KATİD Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Murat Toktaş “ Bakanlık belgeli konaklama tesisleri zaten bildirimde bulunuyor. Bunların haricinde kalan konaklama yerleri apart, pansiyon, bekar evleri, günü birlik ya da saatlik konaklama yerleri gibi tesislerde kolluk kuvvetleri terminaline bağlanarak konaklayan misafirlerini bildirme zorunluluğu 21 ocak tarihinde başlıyor. '' dedi
5 ile 10 bin lira arası ceza ve kapama
Cezalarında çok ağır olduğunu belirten Toktaş “678 nolu olağan üstü hal kararnamesi ile konaklama tesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda günlük olarak tutacak, genel kolluk kuvvetlerinin sistemine anlık olarak bildirecektir. Bu işlemleri yapmayan tesislere 5 ile 10 bin lira arası idari para cezası kesilecek. '' Diyerek tesisleri uyardı.
Bu kapsamda sadece konaklama tesisleri değil kamu ve hastanelerinde bu kapsamda olduğunu belirten Murat Toktaş, bu kanuna uymayan tesislere önce para cezası tekrarı halinde kapama cezası verileceğini hatırlatarak “Güvenliğin ön planda olduğu, hükümetin ciddi tedbirler aldığını bu günlerde tesislerimizin sıkıntı yaşamaması için konuya hassasiyet göstermeleri gerekiyor. '' Dedi.
Kaynak: turizmhaberleri.com