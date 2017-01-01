Konaklamada kimlik bildirmeyene para cezası ve kapama

KATİD Başkanı Murat Toktaş; apart, günlük kiralık ev, pansiyon vb konaklama tesislerinde kalan kişilerin isimlerini kolluk kuvvetlerine bildirmeyenlere gelecek cezai yaptırımlar konusunda uyardı.