ACE of MICE Fuarı 22 Şubat'ta başlıyor

ACE of M.I.C.E. Kongre, Toplantı ve Etkinlik Sektörü Fuarı 22-24 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi- ICC'de gerçekleştirilecek

18 Ocak 2017 Çarşamba - Turizm Medya Grubu tarafından düzenlenen ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines, bu yıl “Tüm renklerimizle bir araya geliyoruz '' mottosuyla Türkiye ve dünyadan sektör profesyonellerine ev sahipliği yapacak.

Fuar kapsamında ICCA (International Congress and Convention Association) CEO su ve Avrupa Bölge Direktörü, SITE (Society for Incentive Travel Excellence) Başkanı ve Uluslararası MICE profesyoneli Harry Fine gibi dünya çapında bir çok isim İstanbul da ağırlanacak. Ayrıca “B2B '' görüşmeler, network aktiviteler ve seminerler gerçekleşecek.

3 gün sürecek ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines da sektör profesyonellerine yönelik oturumlar, MICE sektör profesyonellerini bir araya getirecek, 'AMEzing Parti ve birbirinden renkli etkinlikler de düzenlenecek.

ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines ile MICE pazarına pozitif bir etki sağlayarak sektöre ciddi bir ivme kazandırmayı planladıklarını ifade eden Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, 'Son yıllarda ülkemizde yaşanan olumsuzluklar tüm sektörlerde olduğu gibi kongre,toplantı ve etkinlik sektörünü de derinden yaraladı. Tüm MICE profesyonelleri dayanışma ve birlik içerisinde Türkiye nin en büyük B2B etkinliği olan organizasyonumuzla sektörün geleceğini inşa etmek üzere bir araya geleceğiz. 39 ülkeden 200 hosted buyer, 300 katılımcı firmanın olacağı ve 15.000 profesyonel ziyaretçinin beklendiği ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines kapsamında Türkiye nin yurtdışı perspektifte yara alan yüzü sektör profesyonelleriyle konuşularak çözüm yolları paylaşılacak. Ülke tanıtımına büyük katkı sağlayan bu etkinliğin dördüncüsünü bu yıl Türk Hava Yolları nın isim sponsorluğunda gerçekleştirmek fuarımızın gücüne güç katacak dedi.



Kaynak: turizmhaberleri.com

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ACE OF MICE FUARI 22 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR
          
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