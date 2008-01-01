Belediye ve Kamu kuruluşları yasal turlar düzenlesin!

TUREB Başkanı Ahmet Zeki Apalı; Belediye, kamu kurum ve kuruluşlarının yasal turlar düzenlenmesi gerektiğine, denetimlerin artırılmasının ve erken rezevasyonun önemine dikkat çekti.

18 Ocak 2017 Çarşamba - TUROB ve TÜRSAB'ın ev sahipliğinde, Bakan Nabi Avcı, turizm sektörü meslek kuruluşları ve STK'ları tarafından İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıyı TUREB Başkanı A. Zeki Apalı değerlendirdi.



Tureb Başkanı Apalı; 2016 yılının değerlendirildiği, 2017 yılı ve ilerisi için beklentiler ve yapılacakların konuşulduğu toplantıda vatandaşların her geçen yıl iç turizm faaliyetlerine daha çok katıldıkları, bunun erken planlanması ve artması halinde hem turizm sektörü hem de tüketici açısından yararlı olacağı üzerinde durulduğunu ifade etti.



TUREB Başkanı Ahmet Zeki Apalı 'özellikle çalışanların çektikleri sıkıntıları azaltmak için başta belediyeler olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen turların mevcut yasa ve yönetmeliklere uyarak bir seyahat acentesi üzerinden rehberli, hatta gece yolculukları yerine en az bir gece konaklamalı, gidilen yerdeki yerel lezzetlerin tadılması için yeterince zaman verilen programlar haline getirilmesini, bütün bunların yapılmasının da sıkı bir denetleme ile sağlanmasını dile getirerek, sektörün her kesiminden çalışanlarına çalışma, iş yapma fırsatı sunularak hem ekonomik hem de moral anlamında büyük katkı sağlanacağını dile getirmiştir.' dedi.









