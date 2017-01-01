Anadolu'nun iki Cumhuriyet Çınarı Islak Çarıklar'da

Toprağın hafızası Islak Çarıklar bu hafta yüreğindeki Cumhuriyet ateşi hiç sönmeyen 90 yıllık iki Anadolu çınarının öyküsünü Kanal V'de ekranlara getiriyor...

Kaynak: turizmhaberler.com

- Cumhuriyet'i yüreklerinde yaşatan iki Anadolu çınarı Islak Çarıklar'da..Okuduğu bağımsızlık şiirleriyle yürekleri coşturan Ümmüşen ninenin Cumhuriyet ve Atatürk tutkusu Islak Çarıklar'da sizlerle buluşacak.Döşemealtı Yeşilbayır Mahallesi'nde yaşayan Ümmüşen Nine ile Bekir dedenin ibretlik öyküsü hepimize bir kez daha bu topraklardan umut kesilmez dedirtecek...Gazeteci Yazar Yusuf Yavuz ve Biyomühendis Çağlar İnce'nin birlikte hazırladığı Islak Çarıklar, 18 Ocak Çarşamba akşamı saat 20:00'de Kanal V'de...