Savaş Çolakoğlu, ANTOD Başkanı seçildi
2014 yılında Ankara Turistik Otelciler ve İşletmeler Derneği adıyla kurulan ANTOD yeni yönetimini belirledi.
19 Ocak 2017 Perşembe
- Ankara'da gerçekleştirilen ANTOD Olağanüstü Genel Kurulu'nda Savaş ÇOLAKOĞLU ANTOD un yeni başkanı oldu.
ANTOD ile ilgili bilgi veren Savaş Çolakoğlu şunları söyledi:
“ANTOD; Ankara daki konaklama sektöründe faaliyet gösteren otellerin sahip ve yöneticilerinin bir araya gelerek birleştiği bir dernektir. Ankara ili baz alınmak üzere genel olarak turizmle ilgili konular, sorunlar çözüm önerileri üzerinde çalışmak, varolan çalışmalara destek olmak, turizmle doğrudan ve dolaylı ilgilenen bütün kurum ve kuruluşlarla birleştirici rolü üstlenmek gibi bir amacı bulunmaktadır.
Ülkemize gelinmesi konusunda tereddütlerin oluşturulduğu şu günlerde turizm olgusunun birleştiriciliğine daha çok ihtiyacımız vardır. Bu doğrultuda Ankara nın hak ettiği turizm potansiyelini ve konaklama doluluğunu yakalayabilmesi ve Avrupa Başkentleri arasındaki doluluk oranlarına göre istenilen düzeye gelebilmesi için Ankara adına bir odalık konaklama arzı yaratacak tüm özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya hazırız.
Şehrimizin bir bölgesinin doluluğunun değil tüm bölgelerinde hizmet veren otellerimizin dolu olmasını önemsiyoruz; bunun içinde ANKARA algısının ön planda olması gerektiğine inanıyoruz ve bunu vurguluyoruz. '' dedi.
ANTOD Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu Asil
Savaş ÇOLAKOĞLU Limak Ambassodore Hotel Ankara
Atilla AYTUN Radisson Blu Ankara
Barış TEKİN Wyndam Ankara
Uğur BÜR Crowne Plaza Ankara&Holiday Inn Kavaklıdere
Can ÜNLÜER Divan Moment Otel Ankara
Çelebi ARSLAN İlci Otel Ankara
Tuncer GÜVEN CK Farabi Otel Ankara
Denetleme Kurulu
Çiçek Mayda, Yaşar Karaman, Erdal Aytekin
Yönetim Kurulu Yedek
Erkan DENKSİZER Alfin Otel
Cevat ÇINAR Seğmen Otel
Önder BİLEN Houston Otel
Esra Fidan ÇEVİKER Kahya Otel
Volkan MERDAN Esila Otel
Aysun DEMİR, Atakan TURHAN, Hasan YALÇIN
Kaynak: turizmhaberleri.com