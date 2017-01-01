İstanbul Otelleri Pazarlama Zirvesi sektörü buluşturuyor
Taksim Otelciler Platformu “İstanbul Otelleri Pazarlama Zirvesi” nin birincisini Mare Park Hotel İstanbul'da 20 Ocak Cuma günü 15:00 – 18:00 saatlerinde gerçekleştirecek.
19 Ocak 2017 Perşembe
- “İstanbul Otelleri Pazarlama Zirvesi '' başlığı altına belirli aralıklarla düzenlenmesi planlanan toplantılarda sektör profesyonellerinin bir araya getirilmesi ve bu birliktelikten bölge ile bölge otellerinin pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Platformdan yapılan açıklama şu şekilde :
“Değerli Otelci Dostlarımız,
Bundan böyle belirli aralıklarla düzenleyecek olduğumuz “İstanbul Otelleri Pazarlama Zirvesi '' başlıklı toplantılarımıza göstereceğiniz ilgi ve destek için şimdiden teşekkür ederiz.
Toplantılarımızın amacı her toplantıya ait farklı başlıkları siz otel profesyonelleri birlikteliğinde tartışmak ve paylaşmak olacaktır. Her toplantımızda konuşmacı olarak davet edeceğimiz o güne özel farklı misafirlerimizin de görüş ve önerilerini dinleyeceğimiz, farklı ve bir o kadar da faydalı olacağını düşündüğümüz birliktelikler olacak. Şimdiden davetli ve katılımcılara bol OCC. ve ADR li bir ay geçirmelerini dileriz.
Sevgi ve Saygılarımızla,
Taksim Otelciler Platformu ''
Ayrıca, gerçekleşecek olan zirvenin ilkinde görüşülmesi ve tartışılması kararlaştırılmış konular 4 ana başlıkta toplandı.
- Otellerin doluluklarını artırmaya yönelik Satış Departmanının geliştirmesi gereken stratejiler nelerdir?
- 2017 yılı turizm sezonunda doluluk beklentileri nedir?
- 2017 yılında uygulanması gereken fiyat politikası nedir?
- Sektör içerisinde Satış departmanı nın karşılaştığı önemli zorluklar nelerdir?
Kaynak: turizmhaberleri.com