İstanbul Otelleri Pazarlama Zirvesi sektörü buluşturuyor

Taksim Otelciler Platformu “İstanbul Otelleri Pazarlama Zirvesi” nin birincisini Mare Park Hotel İstanbul'da 20 Ocak Cuma günü 15:00 – 18:00 saatlerinde gerçekleştirecek.