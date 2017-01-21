Boeing 100 yaşını dev belgesel ile kutluyor
Boeing “Havacılık ve Uzay Çağı” Belgesel Dizisi ile 100. Yılını Kutluyor. İşte 5 bölümlük belgeselin yayın programı..
19 Ocak 2017 Perşembe
- Dünya nın en büyük havacılık ve uzay şirketi olan Boeing in 100 yılı aşkın tarihçesinin anlatıldığı, 5 bölümden oluşan “Havacılık ve Uzay Çağı '' belgeseli, 21 Ocak Cumartesi günü saat 15:10 da Airport işbirliğiyle Habertürk te izleyicisiyle buluşuyor.
Boeing sponsorluğundaki belgesel, sivil, askeri ve uzay teknolojileri alanında B-17 Flying Fortress ve 787 Dreamliner gibi öncü uçak dizaynlarından insanlığı sayesinde Mars ve ötesine taşıyacak Uydu Fırlatma Sistemine kadar, son 100 yıldaki gelişmeleri inceliyor.
Boeing Türkiye, Genel Müdürü Ayşem Sargın, belgeseli şöyle özetliyor: “Havacılık tarihi, Boeing in tarihi demek. Belgesel, havacılığın ilk zamanlarından, 787 Dreamliner ın üretildiği günümüze kadar, izleyicilerini tam asırlık sürükleyici bir yolculuğa çıkartıyor. Bu etkileyici belgeseli Türk seyircisiyle buluşturmamızı sağlayan Habertürk Televizyonu ve Airport programıyla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. ''
Ödüllü yapım şirketi The Documentary Group tarafından hazırlanan 5 bölümlük belgeselin yayın programı şöyle:
• Bölüm 1: Ne yapamayız? Belgeselin ilk bölümünde, Bill Boeing, Donald Douglas, James McDonnell ve arkadaşlarının, uçağın icadını hangi yönleriyle ele aldıkları, iletişim, ulaşım ve savaş alanlarına kazandırdıkları yenilikler ile endüstriyi nasıl şekillendirdikleri anlatılıyor.
(Gösterim Tarihi: 21 Ocak 2017, 15:10)
• Bölüm 2: Mucize Uçaklar, Amerikan endüstrisinin ve B-29 Superfortress, North American P-51 Mustang ve Boeing B17 Flying Fortress gibi uçakların müttefiklerle Almanya ve Japonya ya karşı kazanılan zaferlerde aldığı rolü ayrıntılarıyla açıklıyor.
(Gösterim Tarihi: 28 Ocak 2017, 15:10)
• Bölüm 3: Dünyayı Küçültmek, Jet motor çağını başlatan ve global hava yolculuğuna yeniden şekil veren B-47 bomber, Boeing 707 ve 747 Jumbo Jet inceliyor.
(Gösterim Tarihi: 4 Şubat 2017, 15:10)
• Bölüm 4: Uzayın Sonsuzluğunda, İlk insanlı uzay uçuşunun gerçekleştiği Apollo 8 in ve insanoğlunun Ay a ilk kez ayak bastığı Apollo Projesinin hikayesi anlatılıyor.
(Gösterim Tarihi: 11 Şubat 2017, 15:10)
• Bölüm 5: Dreamliner, Jet uçağı dizaynında devrim niteliğindeki 787 Dreamliner ın hikayesiyle modern dünyada ticari uçak yapımı için gerekli teknoloji, kaynaklar ve alınan riskler açıklanıyor.
(Gösterim Tarihi: 18 Şubat 2017, 15:10)
Kaynak: turizmhaberleri.com