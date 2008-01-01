Safkan: Yurtiçi turizm 2017'de de zorlanacak
HotelsPro'nun Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, 2017 yılında dünyada ve Türkiye'de turizm sektörünü etkileyebilecek gelişmeleri açıkladı. İşte önemli başlıklar...
19 Ocak 2017 Perşembe
- Turizm sektörü 2017 trendleri
neler olacak?
2017 yılında yurt içi seyahat pazarında yaşanacak sıkıntılara rağmen yurt dışı seyahat pazarının gelişeceğini belirten Nevgül Bilsel Safkan, mobil teknolojilere yatırımın artacağını ve kişileştirilen paket turların önem kazanacağını söyledi.Safkan, 2017 yılında ve gelecekte turizm sektörünü şekillendirecek trendler ve gelişmeler hakkında şu öngörülerde bulundu:
Yurtdışı seyahat harcamaları artacak...
Gelir düzeyinin artmasına paralel olarak Türklerin yurt dışı seyahat harcamaları artmaya devam edecek. 2023 e kadar Türkiye deki yurtdışı seyahat harcamalarının her yıl 5 in üzerinde bir oranda artması bekleniyor.
Yurtiçi turizm 2017 de de zorlanacak...
Bulunduğumuz coğrafi bölgede artan terör tehdidi nedeniyle yurtiçi turizm, 2016 yılını çok zor geçirdi, bu etki 2017 yılında da devam edecek.
Asya Pasifik Bölgesi gelişimini sürdürecek...
Son yıllarda turizm sektörünün parlayan destinasyonu olan Asya Pasifik Bölgesi gelişimini 2017 yılında da sürdürecek.
Çinlilerin seyahat harcamaları artmaya devam edecek...
Yükselen gayrisafi milli hasılası, istihdam ve tüketim oranlarıyla Çin, 2017 itibariyle en büyük seyahat pazarı olarak konumlanacak. Rusya, Brezilya, Hindistan ve Endonezya gibi gelişmekte olan ülkelerin de seyahat harcamaları artacak.
Helal seyahat talebi artacak
Son yıllarda artış kaydeden helal seyahat 2017 yılında gelişme gösterecek. Helal seyahat sektörünün 2020 yılında 20 milyar dolarlık bir büyüklüğe erişmesi öngörülüyor.
Yeni teknolojiler satışları artıracak
Dünyada yeni teknolojilerin ve iş modellerinin etkisiyle seyahat ürün satışları artacak. 2020 yılında seyahat ürün satışlarının 2.5 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Mobil teknoloji harcamaları artacak
Tüm sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de online ve mobil teknolojiler yaygınlaşmaya devam edecek. Turizm alanında faaliyet gösteren şirketlerin mobil teknolojilere yönelik harcamaları artacak.
Asya ya iş seyahatleri artacak
Doğu ve Batı arasında artan ticaret bağlantıları küresel iş seyahatlerinde artış sağlayacak. Bu seyahatlerdeki en büyük artış ise Asya olacak.
Kaynak: turizmhaberleri.com