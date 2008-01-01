Safkan: Yurtiçi turizm 2017'de de zorlanacak

HotelsPro'nun Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, 2017 yılında dünyada ve Türkiye'de turizm sektörünü etkileyebilecek gelişmeleri açıkladı. İşte önemli başlıklar...