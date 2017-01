Akademik Turizm Bülteni Şubat Sayısı yayında

Pof. Dr. Nazmi Kozak tarafından18 yıldır hazırlanan Akademik Turizm Bülteni Şubat sayısı yayınlandı.

- HABERLER13. Araştırma Yöntemleri Semineri 1 Şubat'ta başlıyorTurizm Akademisi ile Detay Yayıncılık'ın işbirliğinde düzenlenen 13. Araştırma Yöntemleri Semineri 01-05 Şubat 2016 tarihlerinde, Antalya'da, Sherwood Breezers Resort otelinde yapılıyor. Seminerde araştırma yöntemleri alanına giren konulardan oluşan 12 seminer grubu yer alıyor. Seminere 27 Ocak 2017 tarihine kadar başvuru kabul ediliyor.Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi'nin Güz 2016 sayısı açık erişime açıldıAnatolia Turizm Araştırmaları Dergisi'nin Güz 2016 (Cilt 27, sayı 2) sayısı açık eşime açıldı.8. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'na 920 eser gönderildiAnatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi ile Turizm Yazarları ve Editörleri Derneği'nin işbirliğinde düzenlenen 8. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'na 63 farklı ülkeden 472 sanatçı 920 eser gönderdi. Yarışmanın ön değerlendirme seçici kurul toplantısı 28 Ocak 2017 tarihinde İstanbul'da yapılacak.4. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresiİstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü ile Anatolia Turizm Akademis'nini işbirliğinde düzenlenen 4. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 09-12 Kasım 2017 tarihlerinde Antalya'da yapılıyor.4. Rekreasyon Araştırmaları KongresiDokuz Eylül Üniversitesi ile Anatolia Turizm Akademisi'nin işbirliğinde düzenlenen 4. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 09-12 Kasım 2017 tarihlerinde Antalya'da yapılıyor.9th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality & LeisureAnatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research ile Universidad Politécnica de Cartagena işbirlinde düzenlenen '9th World Conference for Graduate Research in Tourism Hospitality and Leisure' toplantısı 6-11 Haziran 2017 tarihlerinde İspanya'nın Cartagena kendinde düzenleniyor.21. EMITT Fuarı 26-29 Ocak 2017 tarihlerinde..emitt-f1efKısa adı EMITT olan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı 26-29 Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul'da, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılıyor.ITB Berlin 8-12 mart 2017 tarihlerinde yapılıyorUluslararası Berlin Turizm Borsası 8-12 Mart 2017 tarihlerinde düzenleniyor.Barlas Küntay ÖdülleriTurizm Yatırımcıları Derneği'nin (TYD) Kurucusu ve Onursal Başkanı Barlas Küntay anısına düzenlenen Turizm Araştırma Ödülleri'nin sahipleri bu yıl Ankara Sheraton Otel de Denizbank ın katkılarıyla düzenlenen törenle belli oldu. Turizm sektörünün, gelişmek için yeni fikirlere ihtiyaç duyduğunu kaydeden Ersoy, “Turizm sektörünün genişlemesi, sektörün pazarlanması, değişik yatırımların gerçekleşmesi için yeni fikirler arayışı içindeyiz. TYD olarak genç ve yeni fikirleri teşvik etmek amacıyla da Barlas Küntay ödüllerini düzenliyoruz '' dedi. Turizm Araştırma Ödülleri nde birincilik ödülünün sahibi, “Sağlık Turizminde Keşfedildikçe Büyüyen Ülke Türkiye; Pazar Analizi ve İzlenmesi Gereken Stratejiler '' çalışmalarıyla Prof. Dr. A. Akın Aksu, Prof. Dr. Doğan Gürsoy ve Prof. Dr. M. Gamze Aksu oldu. İkincilik ödülüne “Bir Turizm Çeşidi Olarak Türkiye'de Sağlık Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Stratejiler ve Türkiye Ekonomisine Katkısı: İstanbul Sağlık Park Modeli Önerisi '' çalışmaları ile Prof. Dr. Osman Karkacıer ve Dr. Hasan Gül layık görüldü. Üçüncülük ödülü ise iki ayrı gruba verildi. İlk grup “Türkiye'de Sağlık Turizmine İlişkin Stratejiler ve Temel Çıkarımlar: Bireylerin Medikal Turizm Algıları Üzerine Bir Alan Araştırması '' çalışmaları ile Doç. Dr. Özgür Aslan Arş. Gör. Sevinç Aslan olurken, ikinci grup ise “Bir turizm çeşidi olarak Sağlık Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Stratejiler ve Türkiye Ekonomisine Katkıları; Sorunlar ve Fırsatlar '' çalışmaları ile Prof. Dr. İsmail Bircan, Yrd. Doç. Dr. Gonca Güzel Şahin, Yrd. Doç. Dr. Ceyhan Çiğdemoğlu, Öğr. Gör. Dr. Elif Eşiyok Sönmez, Arş. Gör. Buğra Erdal, Nermin Gül Çağlar layık görüldü. Murat Ersoy ödüllere verdiği destek sebebiyle Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş e de özel teşekkürlerini iletti.5th Interdisciplinary Tourism Research ConferenceAnatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research ile Universidad Politécnica de Cartagena işbirlinde düzenlenen 5th Interdisciplinary Tourism Research Conference' toplantısı 6-11 Haziran 2017 tarihlerinde İspanya'nın Cartagena kendinde düzenleniyor.Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mantar Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yönetmeliğiYüzüncü Yıl Üniversitesi Mantar Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin esasları düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Afyon Kocatepe Üniversitesi Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulduAfyon Kocatepe Üniversitesi Dimar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun kurulmasına ilişkin düzenleme 12 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.TAMAMLANAN TEZ CALIŞMALARI (Bölüm Sorumlusu: Hatice GÜCLÜ)Açıklama: 'Tamamlanan Tez Calışmaları' ve 'Devam Eden Tez Calışmaları' bölümleri, Kasım 2005 tarihinden itibaren Hatice GÜÇLÜ NERGİZ tarafından hazırlanmaktadır. Bilal DEVECİİş-Aile Çatışması ve İş Stresinin Yaşam Kalitesine Etkisi: Büyük Ölçekli Otel Mutfak Çalışanları Üzerine Bir AraştırmaDoktora TeziBalıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüDanışman: Prof. Dr. Cevdet AVCIKURTKabul Tarihi: Haziran 2016Ahmet UŞAKLITuristik Tüketici Deneyimi: Beş Yıldızlı Resort Otellerde Bir UygulamaDoktora TeziAnkara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler EnstitüsüDanışman: Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRKKabul Tarihi: Aralık 2016Bahar DEVECİUluslararası Skal Ödülü 'Turizm Eğitim Oscarı' Almış Turizm Rehberliği Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarının Hizmet Kalitesi Ölçümü: Turizm Rehberliği Öğrencileri Üzerine Bir AraştırmaYüksek Lisans TeziBalıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüDanışman: Doç. Dr. Yusuf AYMANKUYKabul Tarihi: Haziran 2016GÖREVE / UNVANA ATANMA Dr. Hatice GÜÇLÜ NERGİZ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi'ndeki görev süresini tamamlayarak, Kocaeli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama İşletmeciliği Bölümü'ndeki görevine tekrar başladı.