Gaziantep Mutfağı Fitur Turizm Fuarı'nda tam not aldı

Madrid'de düzenlenen FITUR 2017 Turizm Fuarı'da Türkiye Standını ziyaret eden İspanya Kralı VI. Felipe ve eşi Kraliçe Letizia, Gaziantep mutfağıyla ilgili hem bilgi aldılar hem de tadım yaptılar.

Kaynak: turizmhaberleri.com

- İspanya'nın başkenti Madrid'te düzenlenen FITUR 2017 Turizm Fuarı'ndaki Türkiye standında Türkiye'nin yöresel lezzetleri tanıtıldı. Turizm sektörünün en önemli fuarlarından biri kabul edilen FİTUR Fuarı'nda, Gaziantep mutfağı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.Bu yıl 32'incisi düzenlenen fuarda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, bakanlık ve sektör temsilcileriyle birlikte Türkiye standında İspanya Kralı VI. Felipe ve eşi Kraliçe Letizia'yı ağırladı. İspanya Kralı VI. Felipe ve eşi Kraliçe Letizia hem Gaziantep mutfağı ile ilgili bilgi aldılar hem de Türk mutfağından farklı lezzetlerin tadımını yaptılar.Stant ziyaretinde bulunan misafirlere Gaziantep mutfağının vazgeçilmezleri olan İçli Köfte, Zeytinyağlı Dolma, Yaprak Sarma, Muhammara, Humus, Etsiz Çiğ Köfte, Mercimekli Köfte, Yapma, Nişe Helvası, Su Böreği Baklava, Muska, Tuzlu Antep Fıstığı, Kuru Üzüm, Baklava ve lokum çeşitleri özgün ikramlarla tanıtıldı.Gaziantep mutfağı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girişimiyle Gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) “Yaratıcı Şehirler Ağı '' na dahil edilmişti.İspanya Kralı VI. Felipe ve eşi Kraliçesi Letizia, Türkiye standında yaklaşık 15 dakika standda sohbet etti. “İstanbul'un acısı Madrid'in acısıdır '' diyen Kral VI. Felipe, Türkiye'ye destek mesajı verdi.Olumlu algı oluşturacakFuar kapsamında ziyareti değerlendiren Türkiye Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı ve Fuarlar, Tanıtım ve Pazarlama Komitesi Başkanı Müberra Eresin, Kral Felipe'nin ziyaretinin kalabalık bir basın grubu tarafından takip edildiğini, söz konusu ziyaretin İspanya turizm pazarında Türkiye'ye yönelik olumlu algı oluşturulmasına büyük bir katkısının olmasını beklediklerini kaydetti.Eresin, şunları söyledi: “İspanya, gerek rakip bir ülke olarak, gerekse kaynak bir pazar olarak bizim için önemli bir destinasyondur. Ülkelerindeki ekonomik istikrarsızlık ve Türkiye'nin güvenlik algısı sorunu sebepleri ile İspanyol turist sayısında 2015 yılında yüzde 15'lik bir düşüş yaşarken, 2016 yılında yüzde 50'nin üzerinde kayıp gerçekleşti. Dolayısıyla kültür turizmi için ülkemizi tercih eden İspanya pazarında, toparlanmanın sağlanabilmesi için çok yönlü temaslar kuracağız. Fuarın ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ederim. ''