OTI, Avrupa ile 2023 hedeflerine hız verecek

OTI Holding YK Başkanı Ayhan Bektaş;25.nci yılında dünya turizmini, pazarları ve OTI grup şirketlerinin konumu ve hedeflerini açıkladı. Bektaş, Avrupa'da yapılanma planlamaları ve hazırlıklarını hızlandırdıklarını belirtti.