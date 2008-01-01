OTI, Avrupa ile 2023 hedeflerine hız verecek
OTI Holding YK Başkanı Ayhan Bektaş;25.nci yılında dünya turizmini, pazarları ve OTI grup şirketlerinin konumu ve hedeflerini açıkladı. Bektaş, Avrupa'da yapılanma planlamaları ve hazırlıklarını hızlandırdıklarını belirtti.
20 Ocak 2017 Cuma
- 12 ülkedeki 24 iştiraki ile dünyanın önemli turizm oyuncuları arasında yer alan OTI Holding, krizden aldığı derslerle 2023 hedeflerine odaklandı. 2014 yılında 3.1 milyon, 2015 yılında 2.575 milyon turiste hizmet veren OTI Holding, Rus ve Türk hükümetlerinin karşılıklı ticarette yerel para birimlerinin kullanılmasına yönelik çalışmalarının ardından, Rusya'daki partnerleri aracılığı ile Türkiye'ye ruble transfer edilmesi konusunda Denizbank ile ortaklaşa yaptığı çalışmaları tamamladı.
OTI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş; şirketin bu çerçevede Aralık'ın son haftasından itibaren Türkiye'ye şimdiye kadar 451 milyon ruble getirdiğini açıkladı.
DARALMAYI DİĞER DESTİNASYONLARLA TELAFİ ETTİK..
Dünyada turizmde büyümenin sürdüğünü altını çizen Bektaş, geçtiğimiz yıl özellikle Yunanistan ve İspanya'daki artışa karşılık Türkiye ile Mısır'daki daralmaya dikkat çekti. Bektaş, “Maalesef bu destinasyonlarda bazı tesislerin kapılarını açmadığı bir sezon yaşadık. Mısır'da bunun etkileri çok daha şiddetli ve sert oldu. OTI'deki daralmanın en önemli gerekçesi de bu 2 destinasyondan dolayı oldu. Bizler bu daralmayı mümkün olduğunca diğer destinasyonlar ile telafi etmeye çalıştık. Kazanan iki destinasyonun başında OTI olarak yapılanmamızın olduğu ülkelerden İspanya ve Yunanistan geliyor '' dedi.
Rusya, Avrupa ve Türkiye
Bektaş, dünya turizm endüstrisinde kaynak pazarlardaki daralmanın, ülkelerin kendi iç pazarlarına yönelmelerine ya da tatile çıkmama yönündeki eğilimin artış göstermesine neden olduğunu belirtti. Bektaş, Rusya'daki daralmanın uçak krizinden ziyade, daha çok öncesinde başlayan ekonomik bir krizin getirdiği daralma olduğunu hatırlatırken, görüşünü “Rus tüketicisi kısmen Avrupa seyahatleri yapsa da, daha çok kendi iç pazarını ve Karadeniz kıyılarını tercih etti. Başta Almanya olmak üzere, Avrupa'nın Türkiye destinasyonundaki daralması ise daha çok siyasi sebeplerle oldu. Türkiye ve Mısır satışlarının kapanmış veya azalmış olması öncelikle Alman seyahat acenteleri olmak üzere Avrupa seyahat endüstrisini de çok etkiledi '' şeklinde ifade etti.
Avrupa ile 2023 hedeflerine hız verecek
OTI Holding, Avrupa ve BDT ülkeleri dahil turizm sektöründeki ilk 10 büyük yapı içinde yer alıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş, krizin başlaması ile beraber, Avrupa'da yapılanma planlamalarını ve hazırlıkları hızlandırdıklarını belirtti. Sektörden çok tecrübeli ve önemli uluslararası profesyonellerin de içinde olduğu bir yapılanma içinde olduklarını belirten Bektaş;“2023 hedeflerine odaklanacağız. Özellikle bir reorganizasyonla, teknoloji alanında yaptığımız yatırımlarla beraber, gerek bulunduğumuz pazarlarda, gerek başta Almanya olmak üzere yapılanıyoruz. Burada Rusya ve BDT'de olduğu gibi, sabırlı, dikkatli ancak stabil bir hazırlık ve büyüme stratejimiz var. Avrupa'da kalıcı bir uluslararası oyuncu olma yönünde bütün birikimimizi kullanarak endüstri ile beraber, özel ve tüzel anlamda gücümüzle beraber yapılanacağız. OTI olarak kesinlikle büyüme ön görüsü ile hareket ediyoruz. '' dedi.
2017'de turizm sektörü ve OTI
2017'de sektörün yine zorluklar yaşayacağı, ancak 2016'ya nazaran biraz daha verimli bir yıl olacağı ön görüşünde olan Bektaş, “Kaynak pazarlarımızdaki Avrupa ve özellikle Almanya'daki daralmanın 2016'ya yakın olacağı yönünde emareler var. Rusya'dan 2015'e yakın yani 2.5-3 milyona yakın misafirin Antalya'ya geleceğini tahmin ediyoruz. Dolayısı ile toplamda 2016'dan daha iyi, inşallah 2015'e yakın bir sezon olmasını temenni ediyorum. Tabii ki şunu da unutmamak gerekir; daha çok son dakika ağırlıklı bir sezon olacak. Sektör olarak aşırı bir fiyat indirimi ile daha fazla turist gelebilir beklentisi içine girmememiz gerekiyor '' dedi.
ZORLU BİR SEZONA GİRDİĞİMİZİN FARKINDAYIZ
Bektaş, OTI Holding olarak 2017 hedeflerini ise şöyle özetledi ; “25. yılımıza girdiğimiz 2017 senesinde, kolay olmayacak bir sezona girdiğimizin farkındayız. Her zamanki gibi başta Türkiye'mizi pazarlamaya, tanıtmaya devam edeceğiz. OTI olarak Türkiye'ye başta, Rusya, BDT ve Doğu Avrupa olmak üzere paket tur ile yaklaşık 1 milyon turisti Türkiye'mize getirmek üzere planlama yaptık, hazırlık yapıyoruz. Bu bizim 2015'e yakın rakamımız olacak. Diğer ülke destinasyonlarımız ile paket turlarımızda bu rakamın 1.750.000 – 1.800.000 civarı turist olması hedefindeyiz. Risk alacağız ve hızlı hareket edeceğiz. Türkiye'den, bu topraklardan çıkmış ve 25 yıllık uluslararası birikime sahip bir turizm grubu olarak ülkemize ve ülkemizin turizm potansiyeline güveniyoruz, inanıyoruz ve bu kapsamda elimizden geleni paydaşlarımızla yapacağız. Özellikle de kaynak pazarlardaki Türk tur operatörlerine bu anlamda önemli iş düşüyor. Bu son iki sezonda daha net görüldü. Türk tur operatörlerinin varlığının bittiği yerlerde pazarlar hızla küçüldü veya ciddi kapasite kayıpları yaşandı. ''
Türkiye'ye kısa sürede 451 milyon ruble transfer edildi
OTI Holding, Rus ve Türk hükümetlerinin karşılıklı ticarette yerel para birimlerinin kullanılmasına yönelik çalışmalarının ardından, Rusya'daki partnerleri aracılığı ile Türkiye'ye ruble transfer edilmesi konusunda Denizbank ile ortaklaşa yaptığı çalışmaları tamamlayarak Aralık 2016 sonunda ilk transferleri gerçekleştirdi. OTI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş'ın yaptığı açıklamaya göre, şirket bu çerçevede Türkiye'ye şimdiye kadar 451 milyon ruble getirdi.
Bektaş, önümüzdeki günlerde bu tutarın çok daha büyük boyutlara ulaşacağını ve yeni yılın ilk ayı sonuna kadar 1 milyar ruble transferini gerçekleştirmiş olmayı hedeflediklerini açıkladı. İki ülke arasındaki yakınlaşmanın turizm sektörünü olumlu etkileyeceğini ve yılbaşı sonrası Türkiye'ye yönelik rezervasyonlarda artış beklediklerini belirten OTI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş, 2017 yılı boyunca ruble transferlerini artırarak devam ettirmeyi planladıklarının altını çizdi.
YENİ STRATEJİLER VE HEDEFLERLE HAREKET EDİYORUZ
OTI olarak çeyrek yüzyılda grubun geldiği boyut itibarı ile yeni stratejiler ve yeni hedeflerle hareket ettiklerini belirten Ayhan Bektaş; '' Çok zor geçen 2016 sezonu için grubun daralması ve ciro kaybı ile aldığı tahribata rağmen gücümüz ve endüstri ile beraber yolumuza devam edeceğiz. Hükümetin aldığı kararlarla, şeffaf açık ve iyi niyetli olan yapılarda gerek konaklama gerek tur operatörlerinin kredi borçlarının yapılandırması, nefes almasını sağladı. KGF tarafından Merkezi Avrupa'da bulunan ve burada iştiraki olan tur şirketlerine kredi sağlandı. Bu destekleri için özellikle bankalara gerek OTI adına, gerekse endüstri adına teşekkür ediyoruz '' dedi.
Kaynak: turizmhaberleri.com