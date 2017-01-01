Yerel halkı temel almayan turizm, turizm değildir

'Fark Yarat, Yerele Değer Kat Projesi kapsamındaki seminerde konuşan Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, “Yerel halkı temel almayan turizm, turizm değildir. Bütün kültürel birikim o insanlardan geliyor. Kırsal turizmin yıldızı yükseliyor dedi.