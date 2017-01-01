Yerel halkı temel almayan turizm, turizm değildir
'Fark Yarat, Yerele Değer Kat Projesi kapsamındaki seminerde konuşan Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, “Yerel halkı temel almayan turizm, turizm değildir. Bütün kültürel birikim o insanlardan geliyor. Kırsal turizmin yıldızı yükseliyor dedi.
20 Ocak 2017 Cuma
- Akdeniz Üniversitesi Avrupa- Akdeniz Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) tarafından fonlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında yürütülen 'Fark Yarat, Yerele Değer Kat' projesinin bir faaliyeti olarak turizm öğrencileri ve sektöre yönelik eğitim semineri düzenlendi.
Finike Presa Dı Finica Otel'de düzenlenen seminere katılan Kumluca Kaymakamı Polat Kara, Akdeniz Üniversitesi'nin projelerle yerele katkı sağlamasından duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Proje Koordinatörü Prof. Dr. İlhan Günbayı, katılımcılara proje hakkında bilgi aktardı. Günbayı, “Projemizle yöre gençlerinin en temel sorunlarından biri olan istihdam sorununun çözümüne katkıda bulunmayı hedefliyoruz“ dedi.
KIRSAL TURİZMİN YILDIZI YÜKSELMEYE BAŞLADI
Seminere konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, “Yerel halkı temel almayan turizm, turizm değildir. Bütün kültürel birikim o insanlardan geliyor. Türkiye'de turizm politikaları geliştirirken, dışarıdan içeriye gelenleri düşünürüz. Turizm yatırımı denilince ilk aklımıza gelen oteldir. Otellere ihtiyacımız vardır elbette. Ancak turistik ürünlerin, yerel kültürlerin turizme sunulması otelinize gelen turistin sayısını belirleyen önemli unsurdur. Güneş, deniz, kum, otel merkezli kitlesel kıyı turizmi cazibesini yitirirken kır, dağ, yaban hayatı, butik otel merkezli bireysel kırsal turizmin yıldızı yükselmeye başladı“ diye konuştu.
Kaynak: turizmhaberleri.com