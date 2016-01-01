Uzm.Dr. Sinan İbiş :Transit Yolcular Fırsata Dönüştürülmeli
Turizme yönelik sonuç odaklı çalışmaları, belgeselleri, araştırmaları ve özgün fikirleri ile dikkat çeken Uzm. Dr Sinan İbiş; bu kez transit yolcuların turizm ekonomisine kazandırılması konusunda sektöre yol gösteriyor.
03 Şubat 2017 Cuma
- Uzm. Dr. Sinan İbiş-
Medikal Turizm Derneği Başkanı
Transit Yolcular Fırsata Dönüştürülmeli
Türkiye'nin enerjide, ulaşımda, turizmde, ticarette dünya coğrafyasında önemli bir kavşak noktası olması global ekonomideki ilgi ve dikkatleri her geçen gün daha fazla üzerine çekmektedir. Ülke kaynakları açısından bakıldığında Türkiye'nin birçok değerli şapkası vardır ve bunlardan en önemlisi ise nitelikli turizm potansiyelidir. Türkiye'nin ilişkileri, imkanları, varlıkları, değerleri incelendiğinde; her an yeni bir iş fırsatını görmek mümkün.
Dünyanın en büyük havalimanlarından birisi İstanbul da…
Türkiye inşası süren dünyanın en büyük projelerinden birisi olan 3. İstanbul havalimanı ile havayolu seyahatinden dünyanın en önemli bağlantı noktası olacak. Şu an 2016 yılının 11 aylık seyahat verilerine bakıldığında; İstanbul'a havayolu ile gelen ve giden yolcu sayısının 46 milyon 700 bin kişiye ulaştığını, bu yolcular içerisinde tek başına gelişlerin ise 23 milyon 400 bin kişi olarak hesaplanabileceğini; tek başına gelenlerden oluşan seyahatlerin yüzde 64 lük kısmı olan yaklaşık 14 milyon 870 bin kişinin ise transit yolculardan oluştuğunu, 2016 sonunda ise bu transit yolcuların İstanbul 'a gelenlerinin 15 milyon 500 bin kişi ile yüzde 65 'ini oluşturduğu görülmüştür.
Transit yolcular turizmde hangi fırsatları sunacak…
İstanbul hava meydanlarına gelen ve son derece anlamlı bir sayıya sahip transit yolcular uçakların bağlantılı uçuşları veya aktarma yapmaları nedeniyle İstanbul da verdikleri molalar ülkemiz için anlamlı bir turizm katma değerine dönüştürülebilir. 15 milyon 500 bin kişiden ülkemiz nasıl yararlanabilir sorusuna tüm turizm profesyonellerinin kafa yormasında yarar var, bu insanların ülkemizde 1 gece konaklatılması ile asgari 1.5 milyar USD 'lik bir kazanım elde edilebilir ve bu konaklama süresi içerisinde transit yolculara sunulacak cazip her bir imkanda ayrıca ilave bir ekonomi yaratabilir. Avantajlı konaklamalar, avantajlı biletler, avantajlı alışveriş, avantajlı tur paketleri olan biletler gibi birçok avantajlı hizmet veya ürünler ile insanlar seyahatleri içerisinde İstanbul da konaklamayı düşünebilirler. Bunun için ülkemize vizesiz giriş yapan ülkelerin artırılması veya transit vize süresinin 72-96 saatlere çıkarılması ile bu konaklamalı transit yolcu sayısı geliştirilebilir.
Avantajlı transit yolculuk…
Bu kavramın içeriğinin geliştirilmesi uçak şirketleri içinde cazip olabilir ve konaklamalı bilet satmak üzere kendilerine fırsatlar yaratabilirler. Diğer yandan seyahat şirketlerinin transit yolcu sayısın geliştirilmesi de diğer hedeflerden birisi olmalı ve dünyanın havayolu şirketlerinin uzak uçuşları gerçekleştirirken konaklama veya bağlantı noktası olarak Türkiye hava meydanlarını tercih etmeleri içinde çeşitli teşvikler planlanabilir. Transit uçuşlar için alan vergileri veya alan hizmet bedelleri de azaltılabilir, daha ekonomik fiyatla akaryakıt alabilmeleri sağlanabilir. Gezi helikopter hizmetleri ile transit yolcular İstanbul da hızlı bir hava turu yaptırılabilir. Transit yolcular için boğaza nazır otel – restoranlar tercih edilebilir, geleneksel İstanbul geceleri ve boğaz turları sunulabilir, Türk hamamlarında yorgunlukları atılabilir. Sonuçta transit yolcuları turizm ekonomisine kazandırmak için yapılması gerekenler düşüncelerimizle sınırsız.
Kaynak: turizmhaberleri.com