Uzm.Dr. Sinan İbiş :Transit Yolcular Fırsata Dönüştürülmeli

Turizme yönelik sonuç odaklı çalışmaları, belgeselleri, araştırmaları ve özgün fikirleri ile dikkat çeken Uzm. Dr Sinan İbiş; bu kez transit yolcuların turizm ekonomisine kazandırılması konusunda sektöre yol gösteriyor.