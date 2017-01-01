İskandinav sosyal medya fenomenlerinin İstanbul'da..

TÜROB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Stockholm Tanıtma Müşavirliği, THY işbirliğiyle gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde İskandinav sosyal medya fenomenleri İstanbul'da bir araya geliyor.

05 Nisan 2017 Çarşamba - İsveç'in magazin yayınlarından biri olan Lifestyle tarafından yürütülen proje kapsamında; Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, kişisel blog sayfaları vs kanallarıyla milyonlarca takipçi sayısına sahip, bir ürün ya da marka hakkında deneyimlerini takipçilerine aktaran kişileri tanımlayan influencer'lar 5-9 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da ağırlanacak.



Geniş kitlelere ulaştırılacak

5 gün boyunca bir kameraman ile birlikte İstanbul'u keşfedecek 8 influencer, tecrübeleri, beğeni ve önerileri; #Goİstanbul, #Exploreİstanbul, #Experienceİstanbul kampanyası altında Lifestyle tarafından özel bir şov videosu haline getirilecek ve her yayım öncesi Türkiye ve THY'nin intro videoları ile 8 influencer'ın sosyal medyasında ve çeşitli mecralarda gösterilecek. Ayrıca etkinlik sonrasında İstanbul macerası notlarına 50 farklı blogger'ın sayfalarında yer verilmesi sağlanacak. Gerek etkinlik sırasında, gerek sonrasında kurulacak dijital etkileşimler ile kampanyanın geniş kitlelere ulaşması ve İskandinav bölgesinin güvendiği, itibar ettiği ve hayranlık duyduğu ünlü isimlerinin tavsiyeleri ile farklı bir İstanbul algısı hedefleniyor. Söz konusu proje kapsamında 8 influencer ve kameramanları, İstanbul'un en prestjili otellerinden biri olan TÜROB üyesi Conrad İstanbul Bosphorus evsahipliğinde ağırlanacak.











