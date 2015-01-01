Türkiye'nin tanıtım yüzü demir ve betona boğuldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, belediyenin skandal uygulaması ile tanınmaz hale geldi. Yusuf Yavuz bildiriyor..

Kaynak: turizmhaberleri.com

Türkiye'nin en güzel plajlarından biri olarak anılan ve yurt dışı tanıtımlarında kullanılan dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'na AKP'li belediye tarafından ikinci darbe geldi. Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan doğal sit alanı statüsündeki Kaputaş Plajı'na 2015 yılında iş makinelerini sokarak kafeterya, tuvalet ve soyunma kabinleri inşa eden Kaş Belediyesinin bu uygulaması yargıya taşınmıştı. Ancak kıyı yağmasının bir türlü durmak bilmediği Kaş'ta belediye Kaputaş'a bir kez daha iş makinesi götürdü ve bu kez de kafeteryanın bulunduğu alana demirden bir geçit inşa etmeye başladı.Kaş Belediyesi'nin uygulamasının açıkça suç olduğunu söyleyen Av. Tuncay Koç, “Ancak daha önceki ihbarımıza rağmen Antalya Tabiat varlıklarını koruma kurulu da harekete geçmemiştir. Kaş belediye başkanlığı açıkça suç ve suçlar işlemektedir“ dedi.Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş Plajı, turkuvaz rengi ve altın sarısı kumlarıyla Türkiye'nin en iyi plajlarının başında geliyor. Aynı adla anılan bir kanyonun denizle buluştuğu alanda yer alan plaj, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan yurt dışı tanıtımlarında sıklıkla kullanılan doğal güzelliklerimizden biri.TURİZM BÜYÜK KRİZDEYKEN KAPUTAŞ'A AKIL ALMAZ UYGULAMAAncak 1. derece doğal sit alanı olarak koruma altına alınan ve yıllardır çivi bile çakılmasına izin verilmeyen Kaputaş Plajı, AKP'li Kaş Belediyesi tarafından adeta beton ve demir yığınına boğuldu. Türk turizminin büyük bir kriz yaşadığı sezon öncesinde yapılan uygulama görenleri şaşırttı.BÜYÜLEYİCİ GÜZELLİK FOTOĞRAFLARDA KALDIİlk kez Mayıs 2015'de derin bir uçurumdan merdivenle inilebilen Kaputaş Plajı'na iş makinesi ve jeneratör indirerek burada bir kafeterya, tuvalet ve soyunma kabinleri inşa eden Kaş Belediyesi, buradaki tesisi işletmeye başladı. Daha önce deniz ve kumsalının rengiyle ziyaretçilerin fotoğraf karelerine yansıyan Kaputaş'ın büyüleyici güzelliği, bu kez ünlü bir dondurma markasının rengarenk şemsiyeleri ve plastik şezlongların arasında adeta kayboldu.UZMANLAR 'KAPUTAŞ'A ONARIM PLANI YAPILMALI' DEDİKaşlı STK'ların yargıya taşıdığı belediyenin uygulamasındaki yasal izni uygun bulan ancak uygulamada iznin dışına çıkılarak dünyaca ünlü plajın dokusunun bozulduğunu belirleyen davanın bilirkişi heyeti, Kaputaş için peyzaj onarım projesi hazırlayarak alanın iyileştirilmesi gerektiğini belirledi.BELEDİYE BU KEZ DE DEMİRDEN KÖPRÜ YAPIYORAncak yerle kamuoyu Kaputaş'taki tahribatın iyileştirilmesini beklerken, Kaş Belediyesi'nin bir kez daha iş makineleriyle ünlü plajda inşaata koyulması görenleri şaşkına çevirdi. Kaputaş'a inen merdivenlerin bulunduğu alan ile kafeterya arasında demirden bir geçit inşa etmeye başlayan belediyenin bu uygulaması büyük tepkiye neden oldu.AV. TUNCAY KOÇ: 'BELEDİYE ELİYLE YASA DIŞI MÜDAHALE'Kaputaş davasının avukatı Tuncay Koç, sit alanı olan plajda Koruma Kurulu kararı olmadan herhangi bir müdahalede bulunulamayacağına dikkat çekerek, “Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu, burada yalnızca 2 adet wc ve 6 m2 bir büfe için izin vermiştir. Ancak gördüğümüz ise başka bir projedir ve kısmen beton döküldüğü görülmektedir. Bu, verilen izinlere tamamen aykırıdır. Dün valilik yine Kaş'ta yasal iznin dışına çıkılarak yapılan İnceboğaz mesire yerinin açılışını yapmıştı. Kaputaj plajının Kaş Belediyesi eliyle yine yasa dışı olarak bu şekilde müdahaleye uğramasına, mevzuatımız izin vermemektedir“ diye konuştu.'KORUMA KURULU HAREKETE GEÇMEDİ, YAPILAN AÇIKÇA SUÇTUR'“Yapılan açıkça suçtur“ diyen avukat Tuncay Koç, “Ancak daha önceki ihbarımıza rağmen Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu da harekete geçmemiştir. Kaş Belediye başkanlığı açıkça suç ve suçlar işlemektedir. Bunlar görülmeden açılışa gidilmesi ise biz Antalya halkı için ve hukukçular gününde bir hukukçu için üzücüdür. Yine de kamuoyunun bunları bilmesi gerekmektedir“ ifadelerini kullandı.