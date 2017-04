TUROB, booking için harekete geçti

Konaklama sektörünün booking kararından olumsuz etkilendiğini belirten TUROB Yönetimi; Booking.com'a erişimin durdurulmasına yönelik ihtiyati tedbir kararının kaldırılması için mahkemeye başvuruda bulundu.

- Haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle 2015 yılında TÜRSAB tarafından booking.com aleyhine açılan dava ile ilgili ihtiyatı tedbir kararının kaldırılması için harekete geçen meslek örgütü TUROB, “Hukukun üstünlüğü şüphesizdir ve Booking.com 'un yasalara aykırılığı tespit edilmesi halinde yanlış/haksız rekabete yol açan uygulamalarını düzeltilmesi sağlanmalıdır.Ancak yargılama sürecinin devam etmesine karşın Booking.com 'un faaliyetinin durdurulması, booking.com 'dan ziyade sektörü ve vatandaşı cezalandırır nitelikte olmuştur.“ açıklamasında bulundu.İhtiyati tedbir kararının kaldırılması için mahkemeye başvuruda bulunan TÜROB; Booking.com 'un Türkiye otellerinin satışının durdurulması kararının, halihazırda çok zor bir dönem geçiren konaklama sektörünü daha da zor bir durumda bıraktığını kaydetti. Açıklamada, Türkiye genelinde konaklama sektörünün tamamının olumsuz etkilenmesinin yanında, bu kararla birlikte özellikle pazar paylarının büyük bir kısmını Booking'den sağlayan Anadolu'da yer alan oteller ile Türkiye sathındaki küçük otellerin bir anda tüm kaynaklarının kesildiği belirtildi.TÜROB'un açıklamasında, “Hukukun üstünlüğü şüphesizdir ve Booking.com 'un yasalara aykırılığı tespit edilmesi halinde yanlış/haksız rekabete yol açan uygulamalarını düzeltilmesi sağlanmalıdır. Ancak yargılama sürecinin devam etmesine karşın Booking.com 'un faaliyetinin durdurulması, booking.com 'dan ziyade sektörü ve vatandaşı cezalandırır nitelikte olmuştur. Ayrıca bu karar, uluslararası alanda ülkemize yönelik olumsuz algının oluşmasına sebebiyet vermektedir. Hukukun üstünlüğünü her zaman ön planda tutan Birliğimiz, yasalara aykırı uygulamalarının giderilmesi aşamasında, sektörün tüm paydaşlarının çıkarlarının korunması gerektiğini ana ilke olarak kabul etmektedir '' denildi.TEŞEKKÜR MEKTUBUMUZ ÇARPITILDI...Öte yandan TÜROB, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği tarafından gerçekleştirilen basın toplantısında Başkan Başaran Ulusoy'un 'Türkiye Otelciler Birliği bize teşekkür yazısı yazdı' sözlerine açıklık getirdi. Hatırlanacağı üzere, bir süre önce TÜRSAB'ın Rekabet Kurumu nezdinde açtığı dava sonucu konaklama işletmeleri ile yaptığı sözleşmelerde yer alan 'En İyi Fiyat Garantisi' maddesi nedeniyle Rekabet Kurumu'nun açıkladığı ön karar ile, Booking.com B.V'ye 'En İyi Fiyat Garantisi' uygulamasının rekabete aykırı eylemlerinden dolayı para cezası cezası verilmiş, Bookingcom Destek Hizmetleri Ltd Şti'nin sorumluluğu olmadığına hükmedilmişti.Rekabet Kurulu'nun söz konusu kararı nedeniyle tamamen farklı bu konuda, 12 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşen bir yazışmanın, TÜRSAB tarafından kamuoyunda art niyetli, bilinçli ve planlı olarak gündeme getirilerek, son davayla ilişkilendirilmesinin büyük bir talihsizlik ve hayal kırıklığı olduğu dile getirildi. Söz konusu yazışmanın kasıtlı olarak gündeme getirildiğinin düşünüldüğü savunulan TÜROB açıklamasında, konunun tamamen çarpıtıldığına vurgu yapıldı. Açıklamada, bunun, TÜRSAB'ın her kesimden büyük tepki alması nedeniyle sektörü kendi yanına çekme ve hedef saptırma çabası olduğu belirtildi.