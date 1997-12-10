55 metre uzunluğundaki Kaliforniya Sahil Sekoyasının kesilmemesi için tırmandığı ağaçta 738 gün geçiren Julia Butterfly Hill'in hikayesini anlatıyor yazarımız Sezen Seçgin. Bu kendisinin ve tüm kadınların hikayesi...

Kaynak: turizmhaberleri.com

Yaşının Kadını Olmaya Çalışırken Geçer Zaman....Sol ayağımın tarak kemiğinden başlayıp, üç orta parmağımı tek tek saran yeşilimsi morluklara bakarken yazmaya başladım bu yazıyı. 31 yaşım henüz bitti. Peki, bu ayak 31 yaşın ayağı mıydı?Biraz bileğe doğru çıkıyorum, dev ısırıklar, kaşımaktan kanatılmış yaralar, kapanmış, güneşten nasibini alamamış beyaz yaralar, arıların bıraktığı izler, yuvarlak, çizgi halinde ve daha birçok ilginç şekilde kabuklu yaralar ve onların izleri. Bence çok anlamlılar ama 31 yaşın bacağı mı bu bacak?Çeviriyorum ayağımın altını kurumuş deriler, yazıyı yazdığım hamaktan denize doğru uçuyorlar, ayağım bir anda parçalarına ayrılıyor, ufalanıyor, yaralar bir yanda, deriler, parmaklar rüzgarla birlikte denize doğru uçuşuyorlar. Bu ayak 31 yaşın ayağı mıydı?31 yaşının kadını olmayı, yaşının insanı olmayı, yaşının gerektirdiği gibi davranmayı hadi diyelim, tarif ettin; ya 31 yaşında bir kadının ayağını tarif edebilir misin?Kendini sonsuz sayıda kelime oyunu ile dört duvara hapsetmeyi başarmış olan insanlık, yaş konusuna da uğramadan geçememiş, nasıl geçsin bütün derdi geçip giden zamanla. Olayları bölmüşte bölmüş, daralttıkça daraltmış, mahalleleri, sokakları, apartmanları, evleri, odaları… Yaşının insanı olmak diye de bir geniş palavra uydurmuş. Zor gelmiş herhalde 19-23-35-44-62'yi tek tek tanımlamak tarif etmek.Oysa ben ayağıma baktıkça gıdıklanıyorum, beni taşıyan o güzel yaralı ayağa baktıkça heyecanlanıyorum. Yeniden yola çıkana kadar ayağıma gözüm gibi bakıyorum. Ben bu ayağı çok seviyorum.Ayağımdaki çürük basit bir motor kazasından kalma, 31 yaşımda öğrendim. Ehliyeti alır almaz düştüm yola. Evden çıktım, 2500 km yol yaptım 20 gün sonra geri döndüm eve. Toprak arazide rampada durduk, ön freni sıkınca taşıyamadım kayan motoru, düşürdüm ayağıma. Ne mükemmel hadiseymiş. Şimdi o yeşilimsi çürüğe baktıkça içimi tatlı bir heyecanın doldurmasının sebebini sorguluyorum ayaklarıma bakarak. Aradığım cevabı Kurtlarla Koşan Kadınların enfes satırlarında buluyorum.32 yaşımda motor kullanmaya başlamak, 32'nin bitimine doğru yaptığım işi sorgusuz sualsiz bırakmak ve yola düşmek, aynı kıyafetle günler geçirmek, mümkün olsa hiç kıyafet giymemeyi devamlı düşünmek ve savunmak, dövmeyi vücudumun en görünür yerine yaptırmak alnıma mesela, 32 yaşında öğretmen bir kadın için uygun mudur? Yoksa 33'ü mü beklemelidir? Ya da geç mi kalınmıştır hepten, bunların tümünden vaz mı geçilmelidir?Artvin direnişinin sembolü teyze yaşının kadını mıdır? Peki Julie Butterfly Hill ilk ağaca çıktığında yaşının kadını mıydı? O halde yeryüzünün yaşayan 13 Şaman büyükannesi yaşlarının kadınları mıdır? Yaşının gerektirdiği gibi davranmaya çalışmak ne zorlama bir hadisedir.Dilin oyununa gelmek, insanın oyununa gelmektir. İnsanın oyununa gelmek iktidarın oyununa gelmektir. İktidarlık kaygısı taşımayan insanın, oyunu da olmaz. İktidarın oyununa gelmek yitip geçmiş bir ömre, yani g. gelmektir.Dil bir iktidar aracı olarak öyle kuvvetlidir ki; senden, benden bağımsız capcanlı bir şekilde var olur. Sonra bu dil gelir seni beni şekillendirir. Bak sen, düşünmezsen üstüne şekillendirir tabi. Tarihi yazan vakanüvistler, seni, beni yazmadı yazmayacak. Bizi şekilden şekile sokan iktidarı yazdılar ve yazacaklar. O yüzden dil iktidarın işine gelen şekilde gerçekleştirecek evrimini, üstüne düşünmezsen. Dilin evrimi, senin benim evrimimi belirleyecek. Bu yüzden seni, beni, Artvinli Teyzeyi, iktidarın karşısında duranları ne kadar yazarsak, o kadar iyi. Yoksa tarih tekerrürden ibarettir; evet, çünkü iktidar; yaratıcılıktan yoksun, kendini tekrarlayan, kokmuş, çürümüş, insanlığın yarattığı ya da insanlığın başına gelmiş en kötü vakadır.Bu yüzden her yerde Julia'nin, Elif'in, Nina'nın hikayesini anlatmadan geçemem. Bu yüzden onlar gibi hikayesi yazılmayan, duyulmayan pek çok kadının hikayesini anlatacağım.Yaş, güzellik, meslek, cinsiyet kavramlarının sözlük anlamlarına takılı kalmadan, kendi kadınlığımın tanımını kendim yapacağım. Çünkü 'Vahşi Kadın, ıslah projelerinden kolaylıkla etkilenmez'.İşte şimdilik hikayesini daha sonra da bizzat karşılaşmamızı yazmayı hayal ettiğim o vahşi kadınlardan biri olan Julia Butterfly Hill'in hikayesi.Julia gezindiği sekoya ormanında dolaştığı günlerden birinde, en yaşlı olan ağacın üzerinde büyük mavi bir çarpı işareti gördüğünde ağaca kıyılacağını anlar. Eğer bu ağacın üstünde bir insan yaşarsa ağacı kesemeyeceklerini düşünerek,10 Aralık 1997'de 55 metre uzunluğundaki Kaliforniya Sahil Sekoyasına tırmanır. Amacı ağacın ve binlerce yıldır yaşadığı ormanın yok edilmesine engel olmaktır. Eylemi Mahatma Gandi geleneğinin somut bir örneğidir.Julia, yok edilme tehlikesi altındaki ormanın hayatını kurtarmak için kendi hayatını ortaya koyar, kendi yaşını, gençliğini ve ömrünü. Ağaçtan, 18 Aralık 1999 yılında aşağı iner. Ağaçta tam 738 gün geçirmiştir. Luna'da geçirdiği iki yıl boyunca, ormanı savunmak adına yaptığı eylem dünya çapında ilgi çeker. Aşağıya, dünyadan binlerce insan için ilham kaynağı olarak iner.Ağacın üzerinde geçirdiği zaman ve daha sonrasında yaptığı eylemleri, insanlarla doğal çevre arasındaki uçurumu iyileştirme çabaları nedeniyle, ekoloji dünyasındaki en genç kahraman olarak anılır. Julia Seko'ya ağacına çıktığında 23 yaşındadır. 23 yaşında verdiği bu karar ile hayatının gidişatını belirleyerek tüm yaşamını ormanları korumaya vakfetmiştir. Öyleyse soruyorum, 23 yaş bir ağacın hayatını kurtarmak için doğru yaş mıdır? Yaşımızı beklemeli miyiz? İş işten geçmiş midir? Vaz mı geçmeliyiz?