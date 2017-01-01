Evhamları gerçeğe dönüşmüş tatillerle giderebiliriz

Ankara Radyo 1 konuğu olan yazarımız Hüsnü Gümüş; TravelExpoAnkara Fuarı izlenimlerini değerlendirdi. İşte yazarımız Gümüş'ün Radyo 1'de gerçekleştirdiği sohbetten önemli başlıklar...

Kaynak: turizmhaberleri.com

Başkent Ankara'nın iki önemli etkinliği olarak ön plana çıkan TravelExpoAnkara ve ArtAnkara Fuarı'nı yakından takip eden ve izlenimlerini paylaşan yazarımız Hüsnü Gümüş; Ankara Radyo 1'e konuk oldu. Yapay endişelerin yoğun olduğu günlerde gerçekleşen ANKARA TURİZM FUARI'ndan bu anlamda dünya çapında etkili olabilecek önemli iletiler çıkarılabileceği görüşünde olduğunu belirten Gümüş;şeklinde konuştu.TravelExpoAnkara fuarı ile ilgili görüşlerini paylaşan Gümüş;dedi.ARTANKARA ve Üçüncü Kültür Şurası'nın hemen sonrasında yapılan fuarın Kültür Ekonomisi ve Turizm Ekonomisi birlikteliğinin de bir yansıması olduğuna dikkat çeken yazarımız Hüsnü Gümüş; fuar ile ilgili izlenimlerini şöyle aktardı: