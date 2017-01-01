Evhamları gerçeğe dönüşmüş tatillerle giderebiliriz
Ankara Radyo 1 konuğu olan yazarımız Hüsnü Gümüş; TravelExpoAnkara Fuarı izlenimlerini değerlendirdi. İşte yazarımız Gümüş'ün Radyo 1'de gerçekleştirdiği sohbetten önemli başlıklar...
07 Nisan 2017 Cuma
- turizmhaberleri.com-haber merkezi
Başkent Ankara'nın iki önemli etkinliği olarak ön plana çıkan TravelExpoAnkara ve ArtAnkara Fuarı'nı yakından takip eden ve izlenimlerini paylaşan yazarımız Hüsnü Gümüş; Ankara Radyo 1'e konuk oldu. Yapay endişelerin yoğun olduğu günlerde gerçekleşen ANKARA TURİZM FUARI'ndan bu anlamda dünya çapında etkili olabilecek önemli iletiler çıkarılabileceği görüşünde olduğunu belirten Gümüş; “evhamları gerçeğe dönüşmüş tatillerle giderebiliriz. Ankara'da 23-26 MART tarihleri arasında yapılan TRAVELEXPO ANKARA Turizm Fuarını Seyahat etmek isteyenlerin beklentilerini etkileyen, bir gezme, görme yaşama arzusu olan seyahat sevincini bir seyahat direnci haline getiren gelişmelerin de bir ölçümü, test edildiği bir etkinlik olarak değerlendiriyorum.“
şeklinde konuştu.
TravelExpoAnkara fuarı ile ilgili görüşlerini paylaşan Gümüş; “30 bine ulaşan ziyaretçisi ile seyahat arzusunun devamlılığı konusunda yapay etkenlerin etkili olamayacağı Tatil kararlarının Evhamların istilası ile değişmeyeceği konusunda tüm dünya ile paylaşılabilecek bir sonuca ulaşmıştır. 42 il ve 7 ülkenin yer aldığı fuarın katılmayan yöreler de dahil tüm ülke için ve buradan dünyaya iletilecek izlenimler açısından Fuardan memnun ayrılan Ziyaretçilerin ilgilenen yapısını dikkate aldığımda, katkı sağladığı görüşündeyim.“
dedi.
ARTANKARA ve Üçüncü Kültür Şurası'nın hemen sonrasında yapılan fuarın Kültür Ekonomisi ve Turizm Ekonomisi birlikteliğinin de bir yansıması olduğuna dikkat çeken yazarımız Hüsnü Gümüş; fuar ile ilgili izlenimlerini şöyle aktardı: “Fuarın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün, ATİD (Ankara Kültür ve turizm İşletmecileri Derneği) ve ANROD (Ankara Turist Rehberleri Odası)'nın hem katılımcı hem de konukları ile özel olarak ilgilenen yapıları Ankara'da fuara katılmanın farklarından biri olarak dikkatimi çekti.
Şanlurufa'dan gelen rehber dostumuzu ANRO Başkanı ile birlikte görmek, Afyonkarahisar' da yapılacak MARSYAS Festivali'ni İl Kültür ve Turizm Müdürümüz ile paylaşmak, Hatay standını gezen dostumuzun Payas'ta geçirdiği günleri hatırlaması, Turizm Yazarı arkadaşımızın Polatlı'da FRİG Buğdayından yapılacak ekmeklerle ilgili önerisi, İran standındaki Nevruz Köşesi gibi pek çok izlenim anılarda kaldı.
RADYO 1'nde Fuar sonrasında bu programla gösterdiği ilgi Ankara'da olmanın sadece bir fuar katılımı olarak görülmemesi paylaşılabilecek istekler ve imkanlar nedeniyle de özel bir öneme sahip olduğunu gösteriyor.
İller, Yöreler ve konuklar bazında görüşlerin sunulduğu Panel etkinlikleri de katılımcılar ve ziyaretçiler için görüş ve projelerin paylaşılması için özel bir ortam sağladı. Değerli hocalarımız, STK'nın temsilcileri bizlerle görüşlerini paylaştılar. UNESCO Milli Komitesi Başkan Yardımcısı Kültür konusunda önemli paylaşımlarda bulundu.
Yunus Gibi Gezmek konusunda yaptığım sunumun ve Ankaralı Gezginler Grubunun ilgisi bundan sonra gezginlik ve turist kavramlarının tekrar gözden geçirilmesi konusunda da bir iz bıraktığını düşünüyorum.
Ankara'nın özel ilgi alanları nedeniyle farklı bir ziyaretçi yapısı olduğu, bunun gelecek dönemde de farklı biçimlerde yansıyacağı alanların gelişmekte olduğunu ifade etmeliyim.
ART ANKARA ve TRAVELEXPO ANKARA'nın oluşturulmak istenen yapay ortamlara verilebilecek en iyi yanıtın Türkiye'nin tatil konusundaki kararlılığını olduğunu ve bunu dünya ile paylaşılması açısından etkili bir ortamın sağladığı görüşündeyim. Düzenleyici, destekleyici ve Ankara adına konuklarını ilgi ile ağırlayan kuruluşları kutluyorum. Gelecek yıllarda bu yılın izlenimleri ve yorumlarının da etkisinin katılım kararlarını yansıyacağı görüşü ile RADYO 1 ve program ekibine teşekkürlerimi iletiyorum.“ Kaynak: turizmhaberleri.com