Dergi okuma keyfi dijitale taşındı

Turkcell'in dijital dergi platformu Dergilik, yenilenen arayüzü ve zenginleştirilen içeriği ile yılın ilk üç ayında 2 milyon 200 bin kez indirilerek dijital dergicilik tarihinin okunma rekorunu kırdı. İşte en çok okunan dergiler..