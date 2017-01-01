Dergi okuma keyfi dijitale taşındı
Turkcell'in dijital dergi platformu Dergilik, yenilenen arayüzü ve zenginleştirilen içeriği ile yılın ilk üç ayında 2 milyon 200 bin kez indirilerek dijital dergicilik tarihinin okunma rekorunu kırdı. İşte en çok okunan dergiler..
07 Nisan 2017 Cuma
- Mart ayında 800 bin adet dergi indirilen Dergilik te en çok okunan yayınlar eğlence dergileri oldu. Ayrıca Dergilik i cihazına indiren kullanıcı sayısı önceki aya göre yüzde 50 artış gösterdi
Turkcell in akıllı telefon ve tabletlere özel geliştirdiği dijital dergi uygulaması Dergilik, içeriğinde yer alan 300 popüler yayınıyla okuyucuların yeni favorisi oldu. Yılın ilk üç ayında toplam 2 milyon 200 bin kez indirilerek dijital dergicilik tarihinin okunma rekorunu kırdı. Geçen ay en çok eğlence kategorisindeki dergiler tercih edildi. Okuyucuların yarısından fazlası eğlence içerikli dergileri indirdi. Mart ayında Dergilik i cihazına indiren kullanıcı sayısı, önceki aya göre yüzde 50 artış gösterdi. İşte dergiciliğin bir üst boyutu olarak görülen dijital yayınların okunma haritası:
Dergilik te en fazla okunan ilk 3 ekonomi dergisi:
Para
Ekonomist
Forbes
En çok okunan teknoloji dergisi
Popular Science
Dergilik te en çok okunan ilk 5 dergi
Leman
Atlas
Bayan Yanı
OT Dergi
Lezzet
Diğer operatör müşterilerine de açık
Diğer operatör müşterilerinin de cihazlarına yükleyebildiği Dergilik, yeni arayüzüyle çok daha rahat okuma deneyimi sunuyor. Dekorasyondan teknolojiye, mizahtan aile ve çocuğa, iş dünyasından moda ve eğlenceye çok sayıda kategoride derginin yer aldığı Dergilik, kullanıcı tercihine göre yeni önerilerde bulunuyor. Uçak ya da metroda çevrimdışı iken de okuma ve otomatik indirme özellikleri sunan Dergilik uygulaması Apple Store veya Google Play üzerinden ücretsiz olarak yükleniyor.
Kaynak: turizmhaberleri.com