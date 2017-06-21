Çatalhöyük'ün en erken yapılarının gizemi çözülüyor

Yapı Kredi'nin 1997 yılından beri ana sponsoru olduğu Çatalhöyük kazılarında; 2016 yılı bulguları, dijital çalışmalar ve Haziran'da açılacak sergi ile bilgiler kamuoyuna aktarıldı. İşte çarpıcı detaylar...