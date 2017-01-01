Türk Hava Yolları uçağında sürpriz yolcu

Konakri (Gine)-Ouagadougou (Burkina Faso)-İstanbul uçuşunda 28 haftalık hamile olan yolcu doğum sancılarının artması ile kabin ekibinin müdahalesi ile doğum gerçekleşti.

08 Nisan 2017 Cumartesi - Türk Hava Yoları tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "TK538 sefer sayılı Konakri (Gine)-Ouagadougou (Burkina Faso)-İstanbul bağlantılı uçuşunun, Konakri - Ouagadougou seferi yapılırken Nafi Diaby isimli 28 haftalık hamile yolcumuzun doğum sancıları çektiğini gören kabin ekibi uçuş sırasında yaptığı müdahaleyle doğum gerçekleştirmiştir.

Boeing 737-900 tip uçağımızın Ouagadougou (Burkina Faso)'ya sorunsuz inişinin ardından Nafi Diaby isimli yolcumuz ve doğan kız bebeği, Ouagadougou'da hastahaneye kaldırılarak gözetim altına alınmıştır. Bebeğin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildiren Türk Hava Yolları Ouagadougou istasyon yetkililerimiz bebek ve anneyle yakından ilgilenmektedir.
Bebeğe Kadiju ismi verildiği öğrenildi."


Kaynak: turizmhaberleri.com

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TÜRK HAVA YOLLARI UÇAĞINDA SÜRPRİZ YOLCU
          
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