Mart Ayında 12.902.000 Yolcu Havalimanlarından Hizmet Aldı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ ) Genel Müdürlüğü, 2017 yılı Mart ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
08 Nisan 2017 Cumartesi
- Buna göre, Mart ayında Türkiye genelinde havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı iç hatlarda 8.216.681, dış hatlarda ise 4.647.138 oldu. Direkt transit yolcu sayısı ile birlikte Mart ayında 12.902.934 yolcuya hizmet sunuldu.
Mart ayında havalimanlarının uçak trafiği, iç hatlarda 70.818, dış hatlarda ise 37.429 olarak gerçekleşti.
Üstgeçiş (overflight) trafiğinde artış eğilimi Mart ayında da devam etti. 30.727 üst geçiş (overflight) trafiği ile birlikte Mart ayında hizmet verilen toplam uçak sayısı 138.974 oldu.
Havalimanları Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği Mart ayı itibarıyla iç hatlarda 58.635 ton, dış hatlarda 176.970 ton, toplamda ise 235.605 tona ulaştı.
2017 Yılı Mart Sonu (3 Aylık) gerçekleşmelerine göre; hizmet verilen toplam uçak trafiği (üstgeçişler dahil) 385.734, toplam yolcu trafiği (direkt transit dahil) 35.494.333, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise 640.686 ton oldu.
Kaynak: turizmhaberleri.com