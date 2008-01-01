Mart Ayında 12.902.000 Yolcu Havalimanlarından Hizmet Aldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ ) Genel Müdürlüğü, 2017 yılı Mart ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.