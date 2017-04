Dikili Midilli Seferleri 25 Nisan'da başlıyor

Ege'nin İki Yakası Barış Seferleri ile buluşuyor. Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, “Bir rüyayı daha gerçekleştiriyoruz. Dikili-Midilli deniz seferleri 25 Nisan'da barış şiarıyla yeniden başlayacak” dedi.

- Bergama Ticaret Odası ile Bergama Belediyesi'nin de tam destek verdiği deniz seferleri her Salı, Dikili ile Midilli Limanları arasında karşılıklı gerçekleştirecek. Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, Türk-Yunan dostluğu ve ticari ilişkileri için büyük önem taşıyan Dikili-Midilli deniz seferlerinin 25 Nisan'da başlayacağının müjdesini verdi. 25 Nisan'da Ege'nin İki Yakası BuluşuyorKonuya ilişkin açıklama yapan Başkan Mustafa Tosun, Ege'nin buram buram sevgi kokan her iki yakasının kardeş kentleri Dikili ile Midilli arasında 25 Nisan'dan itibaren dayanışma köprüsünün yeniden hayat bulacağını belirtti. Başkan Tosun şu açıklamada bulundu:“25 Nisan, hem bizim için hem de karşı yakamızdaki dost ve kardeş Midilli halkı için çok önemli bir tarih olacak. Bu tarihte iki yakanın işbirliği, dayanışma, sevgi, kardeşlik ve barış köprüsü yeniden açılacak. Egenin iki yakasının ticaretine, ekonomisine ve turizmine kardeş eli uzanacak.Modern feribotlar ile 30 dakika sürecek seferlerle bizler Midillili kardeşlerimizin, Midillili kardeşlerimiz de bizlerin konuğu olacak. Yeniden kurulan bu köprü ile Midilli'den Dikili'ye gezmeye gelen bir Midillili dostumuzun kentimizi ve bölgemizi gezdikten, gördükten sonra evinin pazar alışverişini de Dikili Salı Pazarı'ndan yapabilecek. Bu da bölge esnafımızın ekonomik anlamda canlanmasına büyük katkı sağlayacak. Kısa bir süre sonra daha da sıklaşacak seferlerle binlerce Yunanlı turistin Dikilimize ve bölgemize geleceğini düşünüyoruz '' dedi.Dikili Midilli arası barış seferleri...Başkan Tosun açıklamasının devamında, “Dikilimiz deniziyle, doğasıyla, güneşiyle, tarihi, kültürel güzellikleri ile muhteşem bir kent. Kentimizin adını dünya turizmine altın harflerle yazdırmak da bizim en büyük hedefimiz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tanıtım atağı başlatıp, ulusal ve uluslararası birçok girişimde bulunduk. Suriye'deki iç savaşın ardından başlayan mülteci krizi ve yasadışı göçler bölgemizdeki tüm planlarımızı altüst etti. Ama pes etmedik. Bir yandan Dikili-Midilli dayanışma köprüsünün yeniden kurulması ve deniz seferlerinin başlatılması için seferberliğimize devam ederken, diğer yandan da mülteci sorununun çözümüne ilişkin uluslararası işbirliğini öne çıkaran barışçıl çözümlerin mücadele saflarında yer aldık. Nasıl ki, Dikili-Midilli arasında yeniden sevgi köprüsü kurulduysa, emin ki tüm dünyada da er ya da geç barış köprüleri kurulacaktır. Bu inancımızla modern feribotlarla yeniden başlayacak Dikili-Midilli seferlerimize bizler, 'Barış Seferleri' adını koyuyoruz. Kardeş Yunan halkını da, Dikilili ve İzmirli hemşerilerimizi de 25 Nisan'dan itibaren her Salı günü gerçekleştirilecek olan bu barış seferlerinde buluşmaya davet ediyorum. Ayrıca başta Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, Jalem Tur Şirketi sahipleri Eşref Jale ve Ali Jale olmak üzere bu anlamlı buluşmasının gerçekleşmesinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum '' ifadelerini kullandı.Midilli'ye Nasıl Gidilir?Dikili-Midilli seferleri 25 Nisan'dan itibaren her hafta salı günleri gerçekleştirilecek. Katamaranlar Midilli'den sabah saat 09.00'da, Dikili Limanı'ndan ise akşam saat 18.00'de hareket edecek. Biletlerinin internet ve Jalem Tur ofislerinden satılacağı seferler, 250 kişilik deniz otobüsleri ile yapılacak ve yolculuk 30 dakika sürecek. Yeşil pasaportu olan vatandaşlara vize gerektirmeyen Midilli seyahatini, normal pasaportu olan vatandaşlar da Schengen Vizesi ya da Jalem Tur Ofisi'nden yapacağı kapı vize uygulaması ile de gerçekleştirilebilecek. Dikili-Midilli gidiş dönüş bileti Jalem Tur'un ofisinden alındığında 35 Euro ücretlendirilecek eğer seferin bileti internet sitesi üzerinden alınırsa da 32 Euro olacak.-Pasaport Fotokopisi-Nüfus Cüzdan Fotokopisi-İki adet biometrik fotoğraf-55 Euro Kapı vizesi ücreti