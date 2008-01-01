Kruvaziyer Liman Projesi yatırımcı arıyor!
Kruvaziyer Limanı Projesi'ni bu yıl içinde ihaleye çıkabileceklerini belirten Başkan Türel; “İçinde bin yataklı bir de otel olacak. Yatırımcı arıyoruz” dedi. Türel ayrıca Turizm Ajansı Kanunu'nu gündeme getirdi.
09 Nisan 2017 Pazar
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Manavgat'ta turizmcilerle bir araya geldi. Manavgat ve çevresindeki tüm turizmcilerin katıldığı toplantıda Türel, turizmle ilgili yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
KRUVAZİYER LİMAN PROJESİNDE BİN YATAKLI OTEL
Antalya turizmine büyük katkı sağlayacak Kruvaziyer Liman Projesi'nin bu yıl içinde ihalesini yapabileceklerini belirten Başkan Menderes Türel, “Kruvaziyer Liman Projesi'ni 3 senede planlarını yeni tamamladık. Daha bugün ÇED Genel Müdürü ile görüştüm halkın katılım toplantısıyla ilgili çok acil karar vermelerini istedim. 17 Nisan'da halkın katılım toplantısı ilanını yaptık. Çünkü ÇED'le ilgili halkın katılım toplantısı yapılmasıyla alakalı kanuni zaruret var. Eski milletvekilimiz, Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan hemen imzalarım dedi. Yine en büyük şansımız Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu. Dolayısıyla bu süreçleri aşıyoruz ama 3 sene bitti daha hala ihale safhasına gelemedik. Bu yıl içerisinde Kruvaziyer Liman'ın ihalesini yapabiliriz. Mayıs ayında Miami ile kardeş şehir protokolü imzalayacağız. Orada kruvaziyer firmaları ile birtakım toplantılar planlıyoruz. Limanın içinde bin yataklı da bir otel olacak. Denize sıfır Lara plajında. 30 bin metrekarelikte bir ticari alan var. Yatırımcı arayışındayız buradan duyurulur '' diye konuştu.
GERİ DÖNÜŞ ALIYORUZ
Frankfurt, Hamburg ve Amsterdam'da yapılan çalışmaları aktaran Türel şunları söyledi: “Yaptığımız çalışmalar Alman turizm endüstrisinin önderlerini çok memnun etti. Bir belediye başkanının kentinin tanıtımı ve turizmle ilgili yurt dışında toplantılar yapmasına ilk kez şahit olduklarını Bakanımızın da bulunduğu bir toplantıda dile getirdiler. Bu yüz yüze temas çok işe yarıyor. Çünkü geçen sene aldığımız geri dönüşlerde, bir baktık Türkiye aleyhine kampanyalar yürüten gazetelerde ufak tefekte olsa son derece müspet haberler çıktı.
Avrupa'nın en önemli yabancı PR kuruluşu ile çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Türel, “Hani bir laf vardır, 'Elin kuşunu elin taşı ile vurmak' diye. Yabancı bir PR, bir Avrupalı, seçilmiş bir belediye başkanı ile turizm sektörünün CEO'ları ile gidince orada acaba ne diyecekler diye bir kulak kabartıyorlar. Ve bunun sürdürülebilir bir proje olmasını da sağlayacağız. En son Kiev'deydi arkadaşlarımız orada da çok başarılı geri dönüşler olduğunu öğrendim. Bunu İsrail pazarında, Ukrayna pazarında ve Avrupa pazarıyla birlikte sürdürmeye karar verdik. Tabi turizmde sizler çok önemli bir iş yapıyorsunuz bir umudu satıyorsunuz, bir hayal satıyorsunuz. Dolayısıyla bir umut bir hayal satıyorken bu işin olmazsa olmazı enseyi karartmamak morali bozmamak lazım '' diye konuştu.
TURİZM BARIŞ SEKTÖRÜDÜR
Geçen sene dünya üzerinde ve Türkiye'de olumsuz hadiseler yaşandığına dikkat çeken Başkan Türel, sözlerini şöyle sürdürdü: “İşte Nice'te, Paris'te, İstanbul'da, Ankara'da bomba patlamış birçok hadiseler gelişmiş. Türkiye'nin etrafında bir ateş çemberi. Suriye problemi Irak problemi devam ediyor. Terör ciddi bir şekilde sıkıntı haline dönüşmüş. Ama biz gittiğimizde güvenle şunu söyledik: Türkiye'nin etrafında sıkıntılar var. Doğusunda sıkıntılar var. Maalesef büyükşehirlerinde bombalar patladı. Ama Paris'te de bomba patlıyor. Brüksel'de de bomba patlıyor. Ama Antalya Allah nazardan saklasın işte bu ateş çemberinin içerisinde bir barış adası. Bir barış coğrafyası. Ve turizm bir barış sektörüdür. Çünkü turizmde bir bakıyorsunuz otellerimizin havuzunda çok büyük siyasi gerginlikler yaşayan hatta savaşan bir İsrailli ile Filistinli kardeşlerimiz barış içinde aynı havuzu paylaşıp yüzüyor.“ Dedik ki turizm bir barış sektörüdür. Turizme verilecek her destek, barışa verilen bir destektir. Madrid'de de bir ziyaretimde orada da Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri ile bir araya geldim. Kesinlikle bir gayretimiz var dünyadaki bütün olumsuz gelişmelere rağmen insanları seyahat etme alışkanlıklarından vazgeçilmemesi lazım. Çünkü bu dünya barışına da sekte vurur dedim. O da aynı şeyleri söyledi. ''
BAŞKA ÜLKEDE OLSA 6 TURİST GELMEZDİ
Turizm sektöründe çalışanları birer gizli kahraman olarak gördüğünü ifade eden Başkan Türel, “ Bu seneki rakamlara baktığımızda 2017'nin 2016'dan daha iyi olacağını görüyoruz. Tabi Allah korusun çok önemli gelişmeler olmaz ise. Geçen sene son 10 yılın en kötüsüydü. Ama başka bir ülkede bizim yaşadıklarımız yaşansaydı bırakın 6.2 milyon turisti 6 tane turisti o ülkede bulamazdınız. Bu sizlerin sayesinde oldu. Hep söylerim turizm sektöründe gayret eden bütün arkadaşlarımız bu ülkenin birer gizli kahramanıdır. İnsanlığa barışa katkı ve ülke ekonomisine katma değer sağlıyorsunuz. Bu sene geçen seneye oranla en az 3 milyon fazla Rus turistin geleceğini ön görüyoruz. 2016 senesi Eylül'e kadar neredeyse sıfır olan Rus turist sayısı son üç ayda 500 bini bulmuştu. Bu sene de 3 buçuk milyonları görebileceğimizi tahmin ediyoruz. Bazı arkadaşlarımız 3 buçuk değil 5 milyon Rus turist rakamlarını telaffuz ediyor. Bunun da Ruble-Türk Lirası'nın kendi arasında iki ülkenin ticaret imkanın açılmış olmasına bağlıyor '' diye konuştu.
AVRUPA'DA GERGİNLİĞİN SEBEBİ SEÇİMLER
Avrupa'da yaşanan gerginliklerin nedeninin Türkiye değil orada yaşanan seçimler olduğuna işaret eden Başkan Türel, şunları kaydetti: “Oralarda Türkiye ile gerginliğin tırmanmasının nedeni Türkiye değil. Avrupa'da 5 ülkede bu sene seçim yaşanacak. Bu 5 ülkede görülüyor ki aşırı sağ önlenemez bir yükseliş içerisinde. Merkez soldaki partiler ancak aşırı sağla mücadele edebilmenin yolunu Türkiye aleyhtarlığı üstünden bulabiliyor. Kendi iç siyasetlerini yönetmek için bu gerginlikler oluyor. Hollanda'da bir bayan, bakanımızı oraya sokmayıp orada toplanan vatandaşlarımıza atlarıyla itleriyle saldırıyorken, bir baktık ki Wilders yüzde 2 daha çok oy alabilecekken alamadı '' dedi. Bu sene Avrupa'daki bu 5 ülkede genel seçimler bitmeden bu siyasi gerginliklerin bitmesini çok beklemek bana göre biraz hayal olur. Bakın Hollanda'da seçim bittiğinde göreceksiniz bir süre sonra ilişkiler bir şekilde düzene girecek, kendiliğinden gevşeyecek, yumuşayacak. TUİ'in önemli bir yetkilisiyle Berlin'de konuştuğumuzda, “Çipras Yunanistan'ın Euro'dan ayrılacağını açıkladığında Yunanistan satışlarımız sıfırlandı. Ancak daha sonra sezonun gelmesiyle bu siyasi gerginlikler unutuldu. 2015 senesini biz Yunanistan satışlarını rekorla kapattık '' dedi. Geçen sene 2 milyon üzerinde Alman, 350 binin üzerinde Hollandalı gelmiş. Bu yıl da geleceklerdir. İngiltere pazarında çok sorun gözükmüyor. ''
Rakip ülke Yunanistan ve İspanya'nın rezervasyonlarını kapattığını hatırlatan Başkan Türel, “ Bir de tabi talep çok olunca yüzde 30'da fiyat yükselttiler. Şimdi oralara gidemeyen, oralara gittiğinde de yüksek fiyatla bizdeki kaliteyi bulamayanlar mutlaka Türkiye'yi özellikle last minute'te tercih edecekler '' tahmininde bulundu.
TURİZM KANUNU ÇIKAR
Turizm ajansı kanununun önemine işaret eden Türel, “Bu yasa çıktığında kendi göbeğimizi kendimiz kesmiş olacağız. Merde namerde muhtaç olmadan bu sektör bu kadar büyük bir yatırım ve tanıtım kampanyaları yapıyorsa, bu kanunla o sinerjiyi bir havuzda topladığımızda çarpan etkisi çok daha yüksek olur. Baktığımızda her beş yıldızlı otelin neredeyse kendi çapında 1 milyon dolarlık tanıtım bütçesi oluyor. Bunu fuara katılıp, kataloglara reklam verip yapıyorlar. Bilemediniz 500 bin dolar. Antalya'da 500 tane 5 yıldızlı otel var. 1 milyon dediğimizde 500 milyon dolar arkadaşlar. İşte o yüzden turizm ajansı kanunu diyoruz.
Kaynak: turizmhaberleri.com