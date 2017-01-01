Airpreneurs programının 5ayağı İzmir'de düzenlendi

Türkiye Girişimcilik Vakfı ve Boeing iş birliğiyle yürütülen Airpreneurs programının beşinci ayağı İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile birlikte yürütüldü.

09 Nisan 2017 Pazar - Boeing ve Türkiye Girişimcilik Vakfı işbirliğinde üniversite öğrencilerine yeni bir fırsat sunuluyor. Gençleri havacılık alanında daha girişimci kılmak ve bu alanda yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla geliştirilen Airpreneurs '' programının lansmanı Ankara Bilkent Üniversitesi nde gerçekleştirilmişti.



Airpreneurs '' programının beşinci ayağı ise Dokuz Eylül Üniversitesi ve Katip Çelebi Üniversitesi ile İzmir de düzenlendi. Program önümüzdeki aylarda Elazığ Fırat Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi olmak üzere 2 ayrı üniversite ile birlikte gerçekleştirilecek.



Program, “hackathon '' olarak adlandırılan yuvarlak masa workshoplarıyla yeni fikirlere ilham olacak, öğrencilerin fikirlerini yarıştırabilecekleri her branştan öğrenciler için hazırlanmıştır. Program sonunda iki kişi, konferanslar ve havacılık alanındaki yatırımcılarla bir araya gelme imkanı tanıyan aynı zamanda da kapsamlı bir iş ağı olan Startup İstanbul ve Startup Turkey e katılma hakkı kazanacak.











