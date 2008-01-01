Turizm Haftasının tüm Okullarda kutlanmasını öneriyoruz

Eğitim kökenli Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'ya önerimizdir: 15-22 Nisan Turizm Haftası tüm okullarda turizm açılış dersleri ve etkinlikleriyle kutlanmalı. Yaşlılarımız da Turizm Haftasında unutulmamalıdır. Nilgün ATAR

Kaynak: turizmhaberleri.com

Bu yıl 41.nci kez kutlanacak olan “Turizm Haftası“; içinden geçtiğimiz zorlu turizm sezonu şartlarında büyük öneme sahip... Tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerle 40 yıldır 15-22 Nisan tarihlerinde kutlanan Turizm Haftası; yetkililerin yıllardır aynı cümlelerle tekrarladığı gibi “toplumumuzda turizm bilincini geliştirmeyi, iç turizmi canlandırmayı ve halkın turizm hareketlerine katılımını '' gerçekten sağlıyor mu?...Her ilde Atatürk Anıtı'na çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmaları ile devam eden Turizm Haftası etkinlikleri gerçekten halkla buluşuyor mu?. Düzenlenen paneller, sergiler halkımızda turizm farkındalığı, merakı ve sevinci yaratıyor mu?40 yıldır kutlanan Turizm Haftası etkinliklerine artık yeni pencereler açma zamanı gelmedi mi? Alışılmış tanımlar, standart etkinlikler, istatistikler, açıklanan hedeflerle 40 yıldır kutlanan Turizm Haftasına çok katkı sağlamadığını kabullenmeliyiz. Özellikle son yıllarda Turizm Haftası kutlamalarının sönük geçmesi dikkat çekici hale geldi.Siyasi, politik ve ekonomik krizler, güvenlik sorunları turizm ezberlerini bozmamız ve iç turizm gerçeğini hatırlamamız gerektiğini öğretti. İşte bu nedenle 15-22 Nisan tarihlerinde 41.nci defa kutlanacak olan Turizm Haftası'nın okul öncesi de dahil tüm okullarda “Gezgin olma Sevinci '' başlığı ile ele alınmasını eğitim kökenli Kültür Ve Turizm Bakanımız Nabi Avcı'ya önermek istiyoruz. Bu öneri yazarımız Hüsnü Gümüş tarafından gazetemize iletilmiş olup, Yayın kurulumuz tarafından desteklenmiştir.Kendi özümüze uygun, kültürümüzü, coğrafyamızı ve tarihimizi tanıma amaçlı tatil ve turizm kavramına ulaşılabilmesi için okul öncesi eğitimden başlayarak tüm kademelerde hazırlanan etkinlik ve ders programlarıyla Turizm Haftasının kutlanmasını diliyoruz. Çocukların ve gençlerin okullarda katılacakları Turizm Haftasının büyük bir değişim, ayrı bir renk ve farkındalık katacağına inanıyoruz.KENDİMİZ İÇİN YAŞAM BOYU GEZGİN OLALIMÖneriyi gündeme getiren Yazarımız Hüsnü Gümüş “Yürümeye başladığı anda gezmenin mutluluğunu yaşayan insan, hayatının her aşamasında farklı gezi tercihleri ile yaşamda yer alıyor. Yaşam döngüsü çocuğunun gezme tercihlerini ön plana alan ebeveynleri bir süre sonra çocuklarının tatile taşıdığı bir süreçte sonuçlanıyor. En az 60 yıl süren “gezginlik '' süreci turistle terkedilmeyen bir toplumsal ortamı tanımlıyor. Kendimiz için yaşam boyu gezgin olalım“ diyor.TURİZM HAFTASINDA YAŞLILARIMIZI UNUTMAYALIMTurizm Haftası etkinliklerinde yaşlıların unutulmaması gerektiğine inanıyoruz. Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr Sinan İbiş; öncülüğünde gerçekleştirilen Uluslararası 3 Yaş Baharı ve dinamikleri Kongreleri, bir ilk niteliğindeki belgeseller, araştırmalar, TV programları ve kurumlarla yapılan örnek çalışmalar kapsamında yaşlılarımız sıklıkla tatil ihtiyaçlarını dile getirmişlerdir. Turizm Haftası'nda başka şehirler olmasa bile yaşadıkları şehrin tarihi, doğal, kültürel değerlerini tanıtacak turların düzenlenmesi, otel ve seyahat acentalarının sponsorluğunda yaşlılarımızın birkaç gün otellerde konaklamasını sağlamak hepimiz için sosyal sorumluluktur. Bakanlık, TÜRSAB, TÜROB, TUROFED işbirliğinde gerçekleştirilecek böyle bir proje Turizm Haftası'nın en anlamlı etkinliklerinden olacaktır.Bakan Nabi Avcı'ya İkinci önerimiz ise şu: 15 Nisan Dünya Sanat Günü, Turizm Haftası'nın başlangıcına denk geldiğinden birlikte kutlanması, sanatsal etkinliklere ağırlık verilmesi turizm-sanat işbirliğini güçlendirecektir.Bilindiği gibi, ünlü sanatçı Leonardo Da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan, tüm ülkelerin katıldığı 2011 UNESCO AIAP Genel Kurulu'nda, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Başkanı Bedri Baykam'ın teklifiyle “Dünya Sanat Günü '' olarak kabul edildi.Turizmciler ve sanatçıların 15-22 Nisan tarihinde çeşitli etkinliklerle buluşması Turizm Haftası'na yeni açılımlar ve projeler kazandıracaktır.Turizm Haftası'nın ülkemize ve turizm sektörüne bolluk, bereket ve hayırlar getirmesini diliyoruz.