Türk Hava Yolları, Rusya'daki etkinliğini artırıyor

Küresel taşıyıcının uluslararası 250. destinasyonu olan Samara da bugün itibariyle kapsamlı uçuş ağına dahil oldu.

11 Nisan 2017 Salı - Kaydettiği büyüme rakamları ve hayata geçirdiği çok sayıda inovatif faaliyetle bugün dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden biri olarak addedilen Türk Hava Yolları, uçuş sağladığı destinasyon sayısını artırmaya devam ediyor.
Bugünden itibaren Samara'ya da direkt sefer düzenleyecek olan bayrak taşıyıcı havayolu, böylelikle Rusya uçuşlarıyla ilgili belirlediği kapasite artışı stratejisini destekliyor.
Rusya'da halihazırda Moskova, St. Petersburg, Soçi, Rostov, Kazan, Stavropol, Ekaterinburg, Ufa ve Voronej noktalarına uçuş sağlayan Türk Hava Yolları, 11 Nisan 2017 itibariyle Samara'yı da Rus uçuş ağına dahil ederek, bu noktaya da haftada 3 gün karşılıklı olarak sefer icra edecek.

Kaynak: turizmhaberleri.com

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TÜRK HAVA YOLLARI, RUSYA'DAKİ ETKİNLİĞİNİ ARTIRIYOR
          
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