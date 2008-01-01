Pegasus 2017'den umutlu, 2018'de büyüme bekliyor
Pegasus Hava Yolları CEO'su Mehmet T. Nane, şirketin 2016 performansıyla 2017 ve sonrasına yönelik hedeflerini değerlendirdi.
11 Nisan 2017 Salı
- Mehmet T. Nane, '2016'yı tüm zorluklarına rağmen operasyonel büyüme ile kapattık, 2017'den umutluyuz ancak asıl büyüme 2018 ve sonrasında gelecek' dedi.
Pegasus Hava Yolları 2016 yılı performansını değerlendirdi ve gelecek döneme ait hedeflerini açıkladı. 2016 yılında havacılık sektörünü zorlayan tüm gelişmelere rağmen taşıdığı misafir sayısını yüzde 8,1 artırarak 24,14 milyona çıkartan Pegasus, cirosunu ise yüzde 6,2 yükselterek 3,7 milyar TL'ye çıkardı. Pegasus CEO'su Mehmet T. Nane, havacılık sektöründe 2017 yılında temkinli bir iyileşme olmasını, asıl büyümenin 2018 itibarıyla gelmesini beklediklerini ifade etti.
Pegasus, 2016'yı da sektörden daha fazla büyüyerek kapattı
Düzenlenen basın toplantısında konuşan Mehmet T. Nane, '2016 yılı sektörümüz için oldukça zorlayıcı oldu. Yıl boyunca hava trafiğini olumsuz etkileyen pek çok engelle karşılaştık, bu engellerin en büyüğünü 15 Temmuz sürecinde yaşadık. Buna rağmen yıl boyunca misafir sayımızı ve gelirlerimizi artırmak için çok yoğun çalışırken, diğer yandan akıllı ve zaman zaman zihni sinir projelerle masraflarımızı kontrol altında tuttuk. Yıl sonu itibarıyla iç hatlarda 15,29 dış hatlarda ise 8,85 olmak üzere toplam 24,14 milyon misafirimize hizmet verdik. Ana merkezimiz İstanbul Sabiha Gökçen'de toplam pazar iç hatlarda yüzde 5,8 büyürken Pegasus olarak biz misafir sayımızı yüzde 10,7 artırmayı başardık. Aynı şekilde pazar dış hatlarda yüzde 15,5 oranında daralırken biz yüzde 3,9 büyümeyi başardık' dedi.
Bir koltuk günde yaklaşık 7 kez satılıyor
Mehmet T. Nane sözlerine '82 uçaklık filomuzu etkin ve verimli kullanmaya devam ederek 2016 yılında konma sayımızı 166.691'e çıkardık. Her bir uçağımızın günde ortalama 12 saat kullanımını sağlıyoruz. Yani bir uçağımız günde 7 sefer yaparken biz bir koltuğu günde yaklaşık 7 kez satmış oluyoruz' diye devam etti.
Pegasus'un Mart 2017 itibarıyla 5,7 yaş ortalamasına sahip Türkiye'nin en genç uçak filosuna sahip havayolu olduğunu belirten Mehmet T. Nane, 'Uçuş ağımıza Grozni, Samara, Nijniy Novgorod ve Volgograd şehirlerini ekleyerek Rusya'da toplam 7 noktaya uçmaya başlıyoruz. Orta Doğu bölgesinde ise uçtuğumuz şehirler arasına 12. noktamız olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'yi kattık. Yeni hatlarımız ile birlikte uçuş ağımızı 40 ülkede toplam 103 noktaya ulaştırdık.'
'2016'da aldığımız yönetim kararları ile geleceğe çok güçlü hazırlanıyoruz'
Mehmet T. Nane, zor geçen 2016 yılı içinde verimli yönetim kararları aldıklarını ifade etti. 'Önceliğimiz maliyetleri düşürmek oldu. Low-cost havayolu olmanın hakkını verecek 'zihni sinir' diyebileceğimiz projeler başlattık. Tüm maliyet kalemlerimizde sıkı bir optimizasyon başlattık. Yakıt verimlilikleri daha yüksek olan Airbus siparişlerimizin öne çekilmesi, Boeing teslimatlarının ise yeni bir takvime oturtulması gibi stratejik adımlarla hem nakit akışımızı hem de yakıt masrafı yönetimimizi ele aldık. Tüm filomuzda elektronik uçuş çantası (Electronic Flight Bag / EFB) uygulamasına geçerek uçuş operasyonlarımızdaki verimlilik ve tasarrufu artırdık. Kokpitte kağıt kullanımını bitirerek uçuşlarımızda ağırlık azaltıcı ve operasyonel verimlilik artırıcı çalışmalarımız kapsamında hedefimize ulaştık.
Tüm uçaklarımızın bakım / arıza durumlarını uçuş sırasında otomatik takip eden ve gelişen durumlara daha uçak yere inmeden çözüm oluşturmamızı sağlayan Aircraft Tracker (Uçak Takip) projesini tamamlayarak operasyonel süreklilik ve bakım / tamirat masraf verimliliğinde önemli adımlar attık. Uçtuğumuz meydanların yüzde 60'ında elektronik uçuş haritalarına geçtik. 2017 yılı içinde bu oranı yüzde 100'e çıkartarak Pegasus kokpitlerini bir veri merkezi gibi ele alacağız. Böylelikle 'big data'yı kokpitte de kullanarak en verimli uçuş işletme şartlarına kavuşacağız.'
Mehmet T. Nane, sözlerine '2016 yılı ve 2017'nin ilk çeyreğinde mevcut filomuzu da verimlilik adına değerlendirdik. Öncelikle 4 adet Boeing B737-800 tipi uçağımızı Pakistan Hava Yolları'na (PIA), 2 tanesini de Flynas'a wet lease olarak kiraladık. Ayrıca 20 Mart itibarıyla şirket aktiflerimiz arasında yer alan 7 adet Boeing 737-800NG uçağımızı da toplam 178,7 Milyon ABD Doları bedelle Air Lease Corporation'a sattık. Ekim ayı sonuna kadar tamamlanması beklenen satış işleminden elde edeceğimiz geliri, filomuza finansal kiralama yöntemiyle eklenmiş bu uçakların ödemesinde, Pegasus'un yeni yatırımlarında kullanacağız. Bu satış operasyonu ile 2012 tarihli 100 uçaklık Airbus NEO anlaşması kapsamında yakıt kullanımında optimizasyon sağlayan portföy değişimini hızlandırmış olduk ve 2017 için planlanan 3 adet yeni A320 Neo alımını 6'ya çıkardık. Böylece şirketimizin ortalama filo yaşını düşürecek ve uçak işletme maliyetlerinde iyileşme sağlayacağız' diye devam etti.
Misafir deneyimini iyileştirmek üzere yeni yatırımlar
Pegasus'un temelinde misafir odaklı yaklaşım olduğunu aktaran Mehmet T. Nane, teknolojik yatırımlarla misafirlere daha iyi bir seyahat deneyimi sunmayı hedeflediklerini ifade etti. 'Teknoloji bize hem operasyonlarımızda maliyet avantajı sunuyor hem de misafirlerimizin hayatlarını kolaylaştırarak memnuniyetlerini artırıyor. Misafir deneyimini iyileştirmek için dijitalleşmeyi önemsiyoruz. Bu kapsamda 2016 yılında misafir bildirimlerinin tek bir kanaldan yönetilmesi, misafirlerimize geri dönüşlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde sağlanması için servis alanında yetkinliği yüksek bir altyapı olan Salesforce'u satın aldık. Salesforce ile misafirlerimiz şikayetlerini e-mail, çağrı merkezi, sosyal medya ya da web sitemiz üzerinden hangi kanaldan yaparsa yapsın şikayetleri tek bir platformda tutmaya başladık. Şikayet yönetimi entegrasyonu ile mümkün olduğunca fazla misafirimize bize ilk eriştiğinde çözüm bulmayı hedefliyoruz.
2017 Ocak Şubat aylarına baktığımızda rakamlar oldukça tatmin edici. Hedefe yönelik aldığımız aksiyonlarımızda yüzde 90 iyileşme oldu, ekipler arası bilgi akışı da oldukça hızlandı. Şirket içi birimlerde şikayetlerin bekleme süresi yüzde 32 oranında azaldı' dedi.
Ana merkezimiz İstanbul Sabiha Gökçen'deki yer işletme operasyonumuzun tamamını da Mayıs ayından bu yana kendimiz yürütüyoruz. Bu projeyle temizlik, yer hizmetleri kaynaklı gecikme, boarding/de-boarding süreçlerinde büyük iyileşme gerçekleştirdik. Örneğin 7 aylık yer işletme karnemizi değerlendirdiğimizde bagaj bekleme süresinde yüzde 30'luk, bagaj kayıp/hasar vakalarında ise yüzde 35'lik bir iyileşme olduğunu görüyoruz. Bu durum misafirimize memnuniyet, bizlere ise verimlilik olarak yansıyor' dedi.
Misafirlere seyahatlerinin her aşamasında seçenekler sunmayı önemsediklerini belirten Mehmet T. Nane, 'Misafirlerimize uçuşlarını diledikleri gibi kişiselleştirmeleri, tatil deneyimlerini bütçe ve zevklerine göre şekillendirmeleri için pek çok ek ürün ve hizmet sunuyoruz. Misafirlerimizin uçuş öncesi, sırası ve sonrasında yanındayız, A'dan Z'ye hizmet veren bir seyahat markası olmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz'
'2017'den umutluyuz, 2018'de ise büyüme beklentimiz var'
2017'de Pegasus'un taşıyacağı misafir sayısını yüzde 5 ile 7 arasında artırmayı hedeflediklerini açıklayan Mehmet T. Nane, 2017'den umutlu olduklarını ifade etti. 'İçinde olduğumuz yılı, 2016 krizi öncesindeki rakamlarımızı yeniden yakalama dönemi ilan ettik. Ancak Türk ekonomisine ve turizm potansiyeline inancımız yüksek. Bu nedenle 2017'yi bir yenilenme dönemi olarak görmekle beraber, asıl büyümenin 2018 ve sonrasında gelmesini bekliyoruz' diye ekledi.
'Büyüme planlarımızda iştiraklerimiz önemli bir yer tutuyor'
Pegasus'un İzAir ve AirManas iştirakleriyle bölgesel bir oyuncu olduğunu da vurgulayan Mehmet T. Nane, iştiraklerin Pegasus'un büyüme planları içinde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.
Pegasus, geçtiğimiz günlerde Air Berlin'in elinde bulunan yüzde 29,51 İzAir hissesini 1,2 milyon Euro'ya satın almak için anlaşmaya varmıştı. Tamamlanması için Ulaştırma Bakanlığı ve rekabet kurumlarının izinlerinin gerektiği satın alma sonrasında Pegasus'un İzAir'deki payı yüzde 98,63'e yükselecek.
Kaynak: turizmhaberleri.com