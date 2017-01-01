İnegöl, Doğa Sporları Turizm Projesi ile dikkat çekiyor

İnegöl Belediyesi'nin Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteği ile Yeniceköy'de hayata geçirdiği DOSTUM (Doğa Sporları ve Turizm Merkezi) projesi yerel yönetimlerin turizme katkısına güzel bir örnek..

Kaynak: turizmhaberleri.com

- Toplam 80 bin metrekare alan üzerinde faaliyet gösteren DOSTUM Projesi, 2,5 milyon TL'lik yatırım ile İnegöl Belediyesi'nin mega projeleri arasında yer alıyor. Doğa sporlarıyla ilgilenmek isteyen herkese “ücretsiz '' olarak hizmet veren DOSTUM, hem kültürel zenginlikleri tanıtmaya hem de İnegöl'ü cazibe merkezi haline getirmenin yanı sıra, pozitif sosyal katılıma katkı sağlamaya hazırlanıyorİnegöl Belediyesi tarafından doğa sporlarının çekim merkezi olması hedefiyle Yeniceköy'de gerçekleştirdiği DOSTUM (Doğa Sporları ve Turizm Merkezi) projesi, yerel yönetimlere rol model olması açısından önemli...Hem yerli hem de yabancı turistler için oluşturan alanda fotosafari, trekking, kano (deniz bisikleti), kampçılık, balık tutma, atv safari, motocross ve off-road, bisiklet, okçuluk, yamaç paraşütü ve hafif hava araçları uçuşları yapılıyor.İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptığı açıklamada, doğası ve doğa turizmine elverişli alanlarıyla Türkiye ve dünyanın dikkatini üzerine çekmeye hazırlanan İnegöl'ün, önümüzdeki süreçte turizm pastasından payını fazlasıyla alacağını belirtti.