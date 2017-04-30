Olay Salcan'dan Buram Buram Anadolu Fotoğraf Sergisi

Anadolu'nun zengin rengini, buram buram kokusunu, kültürünü ve tüm değerlerini bizlere aktaran yazarımız Olay Salcan; 24-30 Nisan 2017 tarihlerinde Buram Buram Anadolu Fotoğraf Sergisinde gezgin ve sanatseverlerle buluşuyor. Nilgün Atar