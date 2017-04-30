Olay Salcan'dan Buram Buram Anadolu Fotoğraf Sergisi
Anadolu'nun zengin rengini, buram buram kokusunu, kültürünü ve tüm değerlerini bizlere aktaran yazarımız Olay Salcan; 24-30 Nisan 2017 tarihlerinde Buram Buram Anadolu Fotoğraf Sergisinde gezgin ve sanatseverlerle buluşuyor. Nilgün Atar
2011 yılından itibaren kesintisiz turizmhaberleri.com 'da yazmaya başlayan Olay Salcan; Buram Buram Anadolu ve Dünya Kazan Ben Kepçe dizileri ile köşe yazarlığına yeni bir bakış açısı getirmiştir. Medeniyetler Beşiği Anadolu'nun muhteşem değerlerini yazı ve fotoğraflarıyla okurlarına aktaran Olay Salcan; ilk beş yazısından sonra Buram Buram Anadolu dizisi konseptinde çalışmalarına devam etmektedir.
ANADOLU'NUN TAMAMI UNESCO LİSTESİNE GİRER.. Olay Salcan yazılarında Anadolu gezileri ile ilgili; “Ben UNESCO nun Anadolu nun tamamını Dünya Mirası Listesi ne almayı değerlendirmesinin uygun olacağını belirtirken hiç de abartmıyorum. Eğer Anadolu yu gezer görür ve tanırsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Tanımazsanız bu yazdığıma sadece gülersiniz. Anadolu yu gezip gördükçe buna daha da çok inanıyorum“ ifadelerine yer vermiştir
HASAN DAĞI VE O MUHTEŞEM BULUT.... Sergi afişinde yer alan “dağ ve bulut“ fotoğrafı ise en çok beğenilen ödüllü eseri olup; '' Niğde'de bir hafta sonu“ başlıklı yazısında Hasan Dağı'nın o muhteşem görüntüsü şu cümlelerle anlatılmıştır: “Niğde ye yaklaşırken sol tarafımızda kalan Hasan Dağı nın karlı muhteşem görüntüsü bizleri etkiliyor. O muhteşem doruğundaki bulut kümesi, bir taç gibi. Buranın kralı benim diyor sanki. Görüntüsü ile hak etmiyor değil. Biz de, bizi karşılayanın kral olmasından gurur duyuyoruz. Yaşasın kral.“
GEZİ YAZILARI FOTOĞRAF SERGİSİNE DÖNÜŞÜYOR Olay Salcan bu kez Buram Buram Anadolu Fotoğraf Sergisi ile bir ilke imza atıyor. Buram Buram Anadolu Dizisinde medeniyetler beşiği Anadolu'nun tarihi, kültürü, doğasını büyük bir merakla adım adım gezen, insanları ile tanışan, onlardan renkli hikayeler ve görseller aktaran Olay Salcan'ın Buram Buram Anadolu Sergisi 24-30 Nisan tarihlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilecek. Açılış Kokteyli ise 24 Nisan Pazartesi günü 17:30- 20:00 saatlerinde... Olay Salcan'ın bu görsel şölenine katılmanızı öneriyoruz.
İŞTE FOTOĞRAF SERGİSİNE GİTMEDEN ÖNCE OKUNMASI GEREKEN BURAM BURAM ANADOLU DİZİSİNİN LİNKLERİ: