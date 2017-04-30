Olay Salcan'dan Buram Buram Anadolu Fotoğraf Sergisi

Anadolu'nun zengin rengini, buram buram kokusunu, kültürünü ve tüm değerlerini bizlere aktaran yazarımız Olay Salcan; 24-30 Nisan 2017 tarihlerinde Buram Buram Anadolu Fotoğraf Sergisinde gezgin ve sanatseverlerle buluşuyor. Nilgün Atar

11 Nisan 2017 Salı - NİLGÜN ATAR- turizmhaberleri.com

2011 yılından itibaren kesintisiz turizmhaberleri.com 'da yazmaya başlayan Olay Salcan; Buram Buram Anadolu ve Dünya Kazan Ben Kepçe dizileri ile köşe yazarlığına yeni bir bakış açısı getirmiştir. Medeniyetler Beşiği Anadolu'nun muhteşem değerlerini yazı ve fotoğraflarıyla okurlarına aktaran Olay Salcan; ilk beş yazısından sonra Buram Buram Anadolu dizisi konseptinde çalışmalarına devam etmektedir.

ANADOLU'NUN TAMAMI UNESCO LİSTESİNE GİRER..
Olay Salcan yazılarında Anadolu gezileri ile ilgili; “Ben UNESCO nun Anadolu nun tamamını Dünya Mirası Listesi ne almayı değerlendirmesinin uygun olacağını belirtirken hiç de abartmıyorum. Eğer Anadolu yu gezer görür ve tanırsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Tanımazsanız bu yazdığıma sadece gülersiniz. Anadolu yu gezip gördükçe buna daha da çok inanıyorum“ ifadelerine yer vermiştir

HASAN DAĞI VE O MUHTEŞEM BULUT....
Sergi afişinde yer alan “dağ ve bulut“ fotoğrafı ise en çok beğenilen ödüllü eseri olup; '' Niğde'de bir hafta sonu“ başlıklı yazısında Hasan Dağı'nın o muhteşem görüntüsü şu cümlelerle anlatılmıştır: “Niğde ye yaklaşırken sol tarafımızda kalan Hasan Dağı nın karlı muhteşem görüntüsü bizleri etkiliyor. O muhteşem doruğundaki bulut kümesi, bir taç gibi. Buranın kralı benim diyor sanki. Görüntüsü ile hak etmiyor değil. Biz de, bizi karşılayanın kral olmasından gurur duyuyoruz. Yaşasın kral.“

GEZİ YAZILARI FOTOĞRAF SERGİSİNE DÖNÜŞÜYOR
Olay Salcan bu kez Buram Buram Anadolu Fotoğraf Sergisi ile bir ilke imza atıyor. Buram Buram Anadolu Dizisinde medeniyetler beşiği Anadolu'nun tarihi, kültürü, doğasını büyük bir merakla adım adım gezen, insanları ile tanışan, onlardan renkli hikayeler ve görseller aktaran Olay Salcan'ın Buram Buram Anadolu Sergisi 24-30 Nisan tarihlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilecek. Açılış Kokteyli ise 24 Nisan Pazartesi günü 17:30- 20:00 saatlerinde... Olay Salcan'ın bu görsel şölenine katılmanızı öneriyoruz.

İŞTE FOTOĞRAF SERGİSİNE GİTMEDEN ÖNCE OKUNMASI GEREKEN BURAM BURAM ANADOLU DİZİSİNİN LİNKLERİ:

DİVRİĞİ SİVAS ULU CAMİ: www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=1513

NİĞDE'DE BİR HAFTA SONU: www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=1554

ANTAKYA: ÜÇ TAŞLI KOLYE...
www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=1566

ILGAZ DAĞI: ANADOLU'NUN YÜCE DAĞI: www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=1585

KAYSERİ TÜRKİYE'NİN PARLAYAN YILDIZI: www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=1650

KULA: KATİBİMİN SETRESİ UZUN, ETEĞİ ÇAMUR www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=1682

BURAM BURAM ANADOLU: ZİLE:
www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=1712

BURAM BURAM ANADOLU: TOKAT VE KÜTAHYA MEVLEVİHANELERİ
www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=1724

BURAM BURAM ANADOLU:TOKAT VE BALLICA MAĞARASI www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=1762

BURAM BURAM ANADOLU: NİKSAR- KÜLTÜR VE TARİH GALAKSİSİ
www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=1795

BURAM BURAM ANADOLU: İKİ MÜZE
www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=1820

BURAM BURAM ANADOLU: NALLIHAN-ANKARA www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=1896

BURAM BURAM ANADOLU: ÖREN, BOZALAN KÖYÜ ve ÇÖKERTME KOYU
www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=1924

BURAM BURAM ANADOLU: Taşköprü- Kastamonu...
www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=1978

BURAM BURAM ANADOLU : FOÇA
www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=2001

BURAM BURAM ANADOLU : SELÇUK
www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=2048


BURAM BURAM ANADOLU : ŞİRİNCE- İZMİR
www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=2084

BURAM BURAM ANADOLU: DALYAN
www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=2207

BURAM BURAM ANADOLU: XANTHOS VE LETOON
www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=2232

ANADOLU'NUN GİZEMLERİNİN ÇÖZÜLDÜĞÜ YER
KARATEPE ASLANTAŞ AÇIK HAVA MÜZESİ-OSMANİYE
www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=2247

BURAM BURAM ANADOLU: BEYPAZARI'NDA İKİ MÜZE
www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=2401

BURAM BURAM ANADOLU: TARAKLI VE GÖYNÜK www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=2416

BURAM BURAM ANADOLU - ULUCANLAR MERKEZ CEZA EVİ MÜZESİ, ANKARA
www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=2438

BURAM BURAM ANADOLU: HALFETİ
www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=2542

BURAM BURAM ANADOLU: BİRGİ
www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=2555

BURAM BURAM ANADOLU: BURDUR
www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=2625

BURAM BURAM ANADOLU:GÜLŞEHİR
www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=2642

BURAM BURAM ANADOLU:KUTSAL EMANETLER
www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=2713

BURAM BURAM ANADOLU:TARİHE AÇILAN KAPILAR
www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=2852

BURAM BURAM ANADOLU: DOĞANIN ŞAHESERLERİ
www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=2862

BURAM BURAM ANADOLU: GÖKÇEADA SEYAHATİ
www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=2943

BURAM BURAM ANADOLU: KAYAKÖY-ZAMANIN DURDUĞU YER
www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=2959

DALYA: 5 YIL 100 YAZI...

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Kaynak: turizmhaberleri.com

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OLAY SALCAN'DAN BURAM BURAM ANADOLU FOTOĞRAF SERGİSİ
          
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