DİYARBAKIR HAVALİMANI MAYIS AYINDA ÖĞLE SAATİNDE KAPATILACAK
Askeri ve sivil uçakların ortak kullandığı Diyarbakır Havalimanı'nın ana pisti üzerinde bakım-onarım çalışması yapılacak.
12 Nisan 2017 Çarşamba
- Bakım-onarım çalışmaları süresince olası aksaklıklara meydan verilmemesi için DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından gerekli tüm önlemler alındı. Havayolu şirketlerine gönderilen yazıda da uçuş programlarının buna göre planlanması ve yolcuların çalışmalardan olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin titizlikle alınması istendi.
Kaynak: turizmhaberleri.com