TOPKAPI SARAYI'NA TARİHİN EN BÜYÜK RESTORASYONU
Tarihinin en kapsamlı restorasyon sürecini yaşayan Topkapı Sarayı Müzesi'nde devam eden 24 iş, toplam 220 milyon liraya mal olacak.
12 Nisan 2017 Çarşamba
- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Topkapı Sarayı Müzesi'nde devam eden restorasyonlarla ilgili gazetelerin kültür sanat editörlerine açıklamalarda bulundu. Bakan Avcı, tarihinin en kapsamlı restorasyon sürecini yaşayan müzede devam eden 24 işin toplam maliyetinin 220 milyon lirayı bulacağını söyledi.
Topkapı Sarayı Müzesi'nde şu anda Seferli Koğuşu, Fatih Köşkü, Kilerli Koğuşu, III.Ahmet Kütüphanesi, Harem 1-2-3. etaplar, Beşirağa Camii, Matbah-ı Amire Koğuşları, Gülhane Hastaneleri, Askeri Depolar ve arkasındaki İstinat duvarları, Sur-i Sultani 1.etap restorasyonlarının devam ettiğini söyleyen Avcı, Saray yapılarının bütüncül projelerinin hazırlandığını, güvenlik sistemleri kurulumunun sürdüğünü, avlu ve bahçelerin peyzaj çalışmalarının da yapıldığını belirtti.
Bakan Avcı, 'Topkapı Sarayı'nda şu anda devam eden iş sayısı 24 adet. Bunlar bittiği zaman yaklaşık 220 milyon liraya mal olacak. Bu, Topkapı Sarayı tarihinde gerçekleştirilen en kapsamlı restorasyon, konservasyon, teşhir ve tanzim projesidir' şeklinde konuştu.
Kaynak: turizmhaberleri.com