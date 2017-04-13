Duayen turizmci Nihat Boytüzün'ü kaybettik

İstanbul Havayolları ile Green Air'in kurucusu, turizm ve reklam alanında ülkemizin önemli temsilcilerinden Nihat Boytüzün 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

12 Nisan 2017 Çarşamba - turizmhaberleri.com-haber merkezi

Ülke Turizminin gelişimine verdiği büyük emeklerle adını sektöre altın harflerle yazdıran Nihat Boytüzün; aynı zamanda reklam sektörünün önemli temsilcilerinden olup Basın Konseyi YK üyeliği görevinde de bulunmuştur.

Geniş ve renkli yelpazeye yayılan aktif iş yaşamına İstanbul Havayolları ve Green Air'in kuruculuğunu da ekleyen Boytüzün; ufku açık, girişimci, dinamik bir kişiliğe sahipti.

Vefat haberi turizm sektörünün tüm kesimleri arasında derin bir üzüntü yarattı. TURGÖN Turizm Gönüllüleri Platformu Kurucusu Aydın Yaylacıklılar; “Turizmci ve Reklamcı Nihat Boytüzün'un vefatını sektörde derin bir üzüntü yarattı. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Merhumun cenazesi, 13.04.2017 Perşembe günü Fatih Camii'nden ikindi (16:51) namazına müteakip kaldırılacak“ açıklamasında bulundu.
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Basın Konseyi ise duyurusunda “Uzun yıllar Basın Konseyi Yüksek Kurulu ve Üyeler Genel Kurulu Daimi Üyesi olarak görev yapan turizmci, reklamcı Nihat Boytüzün'ü kaybettik. Acılı ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz“ ifadelerine yer verdi.

Kaynak: turizmhaberleri.com

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DUAYEN TURİZMCİ NİHAT BOYTÜZÜN'Ü KAYBETTİK
          
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