İstanbul, Bakü Shopping Fest'e kılavuz oldu

İstanbul'un gelenekselleşen alışveriş festivali Azerbaycan'a örnek oldu. Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl Bakü Shopping Fest adıyla ülkenin ilk alışveriş festivalini düzenledi.

12 Nisan 2017 Çarşamba - İSF heyeti, bir ay boyunca devam edecek festivalin onur konuğu olarak açılışa katıldı. Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı Ebülfes Karayev in bizzat ağırladığı heyet, festival kapsamında Bakü de temaslarda bulundu. Karayev, İSF yi temsilen Genel Müdür Hicran Özbük e festivalin gerçekleşmesindeki katkılarından ötürü teşekkür etti.



10 Nisan'da başlayan Bakü Shopping Fest, 10 Mayıs a kadar sürecek. festivalin açılışına İstanbul Shopping Fest ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) Genel Müdürü Hicran Özbük ve İSF heyeti onur konuğu olarak katıldı.



Ebülfes Karayev: “Türkiye nin tecrübesinden istifade ettik ''



Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı Ebülfes Karayev, Bakü Shopping Fest in açılış gününde İstanbul Shopping Fest Genel Müdürü Hicran Özbük başkanlığındaki Türk heyetini kabul etti. İki ülkenin alışveriş ve kültür turizminin geliştirilmesi için yapılan görüşmenin ardından açıklama yapan Karayev,“ Ülkemizde ilk defa gerçekleştirilen Bakü Shopping Fest in açılışına Türk heyetinin katılmasından mutluluk duyduk. Türkiye nin bu alandaki tecrübesinden istifade ettiğimizi vurgulamak isterim. '' dedi.



Hicran Özbük: İlham kaynağı olması sevindirici



İSF ve ICVB Genel Müdürü Hicran Özbük ise festival deneyimini Bakü ye taşımaktan gurur duyduklarını belirterek “Bu yıl yedincisini gerçekleştireceğimiz İstanbul Shopping Fest bize alışveriş turizmi alanında büyük deneyim kazandırdı. Turizmi çeşitlendirmek, ülkeye gelen turist sayısını artırabilmek için çok önemli. Bu tarz alışveriş festivalleri de şehre kazandırdığı canlılık ile turistlerin tercihinde etkili oluyor. Tecrübelerimiz bize İstanbul Shopping Fest in şehri cazibe merkezi haline getirmekte önemli katkısı olduğunu gösterdi, Bakü de de aynı etkiyi göstereceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Kardeş ülke Azarbaycan a festivalimizle ilham kaynağı olmak bizleri sevindirdi. Bakü Shopping Fest in de yıllar boyu başarıyla devam eden bir festival olmasını umut ediyor, iki ülkenin turizm ve ticaret potansiyelinin karşılıklı olarak daha da gelişmesini diliyoruz. '' dedi.



Özbük: Azerbaycanlı turistler daha çok harcama yapıyor



Azerbaycanlı turistlerin Türkiye de yaptıkları harcamalara ilişkin rakamlara da değinen Özbük, “Verilere göre, Türkiye ye gelen Azerbaycanlı turist sayısı yılda 600 bin civarında. Turist başına harcama tutarı ise genel ortalamanın oldukça üzerinde. Türkiye ye gelen turistlerin kişi başı harcama ortalaması 865 TL olmasına karşın, Azerbaycanlı turistlerde bu rakam 1.848 TL yi buluyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye ye gelen Azerbaycanlı turistlerin harcama tutarında ise yüzde 19 luk önemli bir artış gözlendi. '' dedi.



Gasimova: İstanbul Shopping Fest bize kılavuz oldu



Bakü Shopping Fest, Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı nın İstanbul örneğinden yola çıkarak Bakü yü dünyaya tanıtmak amacıyla tasarladığı bir festival. Festivalin Genel Müdürü Ulviyya Mir-Gasimova, fikrin oluşumunda olduğu kadar organizasyonunun tüm ayrıntılarında da İstanbul Shopping Fest in tecrübelerinden yararlandıklarını söyledi. Hazırlık sürecinde İstanbul daki deneyimli ekibin bilgilerinden önemli ölçüde yararlandıklarını belirten Gasimova, “İstanbul Shopping Fest bize kılavuz oldu. Bu sayede edindiğimiz bilgiler bizim için çok kıymetli. Azerbaycanlı turistler zaten İSF yi beğeniyor ve festival zamanı Türkiye yi ziyaret ediyor. Benzer bir iklimi Bakü den yaratmak önemliydi. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festivalimizin tıpkı İSF gibi kentsel markalaşmaya katkıda bulunmasını, özel sektörün gelişimini desteklemesini ve Azerbaycan a gelen turist sayısını artırmaya katkıda bulunmasını hedefliyoruz '' dedi.



Bakü Shopping Fest Hakkında



Bu yıl 10 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında ilk defa düzenlenen Bakü Shopping Fest boyunca anlaşmalı mağazaların ürünleri indirimli olarak satın alınabilecek. Azerbaycan ı ziyaret eden turistler festival kapsamında aldıkları ürünlerin KDV'sinin bir kısmını “Tax free '' sistemiyle geri alabilecekler.



Festivalin Azerbaycan'a gelen turist sayısına 200 bine yakın katkı sağlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl gelirlerinin yüzde 4'nü turizmden elde eden Azerbaycan ın Bakü Shopping Fest ile yaklaşık 50 milyon Manat ek gelir elde edeceği tahmin ediliyor.



İstanbul Shopping Fest Hakkında...



İstanbul Shopping Fest organizasyonu; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Valiliği desteği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Ticaret Odası işbirliği ile bu yıl yedinci kez 1-16 Temmuz 2017 tarihlerinde düzenlenecek.



İstanbul Ticaret Odası (İTO), Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF), İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. (KÜLTÜR A.Ş.), TÜRSAB Türkiye Seyahat Acenteleri Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ortaklığında yürütülüyor. İSF Platform Başkanlığını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Kadir Topbaş, İcra Kurulu Başkanlığını ise İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar yapıyor.