Six Senses Hotels Kaplankaya 1 Mayıs'ta açılıyor

Canyon Ranch ile işletme anlaşmasını sona erdiren Kaplankaya; Six Senses Hotels Resort Spa ie 40 yıllığına işbirliği anlaşması imzaladı. Six Senses Kaplankaya 1 Mayıs'ta açılıyor.

12 Nisan 2017 Çarşamba - Türkiye nin en yeni tatil merkezi Kaplankaya, dünyanın en iyi sağlık ve spa otellerinden Six Senses ile bir araya geliyor. Kaplankaya nın Ceviz Sırtı bölgesinde bulunan 141 odalı otel, önümüzdeki 40 yıl boyunca Six Senses Hotels tarafından yönetilecek



Six Senses Hotels Resort Spa Başkanı Mr. Bernhard Bohnenberger yaptığı açıklamada, Kaplankaya nın tüm özellikleriyle Six Senses felsefesi ile örtüştüğünü söyleyerek, “Kaplankaya coğrafi konumu ve doğal güzellikleriyle, Six Senses'in ruhunu yansıtacak tasarım, çevre ve sağlıklı yaşam operasyonlarını heyecanla geliştirecek' dedi.



Kaplankaya CEO su Yalın Gür ise yaptıkları yeni iş birliğiyle 2017 yılında misafirlerini karşılayacaklarını belirterek, “Six Senses gibi Kaplankaya nın holistik yaklaşımı ile uyum içinde olan bir iş ortağı ile çalıştığımız için memnuniyet duyuyoruz. Kaplankaya nın vizyonuna katkılarını heyecanla bekliyoruz '' diye konuştu. Türkiye nin turizmde, dünyanın en yüksek potansiyeline sahip ülkelerin başında geldiğini belirten Yalın Gür, bu bilinci paylaşan Six Senses ile bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti belirtti.



Türkiye nin en güzel kıyı bölgelerinden Mandalya Körfezi nin kıyılarında yer alan 141 odalı otelin 66 yamaç odası, 69 otel odası ve 6 otel suitinin yanı sıra, on bin metrekarelik kapalı alanda spor, sağlık, ve spa bölümleri bulunuyor.

Six Senses Kaplankaya, Bodrum Milas Havaalanı na helikopterle 10 dakika, tekneyle 30 dakika ve arabayla 50 dakika uzaklıkta yer alıyor. Kaplankaya nın ulaştırma birimi her gün Gündoğan ile Kaplankaya arasında tekne servisleri düzenliyor ve isteğe bağlı olarak araba veya helikopter ile ulaşım imkanları sunuyor. Kaplankaya, Canyon Ranch ile bulunan işletme anlaşmasını, 30 Nisan 2017 tarihi itibari ile sona erdirmeye karar vermişti.